Der Sektor Klettertürme und Spieltürme verzeichnet einen absoluten Boom. Dabei wird heute viel mehr auf Qualität geachtet als noch vor zwei Jahren.

Das Qualitätsbewusstsein der Menschen ist gestiegen, vor allem, wenn man auf Home Interieur und Gartenequipment blickt. Seit ein Großteil der Menschen seinen Bewegungsradius mehrere Monate auf die eigenen vier Wände und den Garten beschränken musste, ist der Anspruch an Qualität viel stärker ins Bewusstsein gerückt, berichten Experten aus den verschiedensten Branchen.

So auch bei ISIDOR, dem Spezialisten für Spieltürme und Klettertürme aus Brandenburg. Im Unternehmen werden hochwertige Produkte für den Garten produziert, seit vielen Jahren arbeitet man intensiv mit Eltern und Kindern zusammen, um Kletterturm & Co zur Perfektion zu bringen. Die Ideen der Kleinsten werden von Designern und Holzspezialisten zu Spielgeräten entwickelt, die viele Jahre Freude machen. Und das nicht nur, weil sie optimal entwickelt sind, sondern auch, weil beste Rohstoffe verwendet werden. Bei ISIDOR legt man Wert auf „Made in Germany“ und auch darauf, dass das Holz aus nachhaltigem Anbau mit Wiederaufforstung kommt.

Die große Beliebtheit der ISIDOR Spieltürme und Klettertürme hat diesen Sommer mit einem wahren Run auf die ISIDOR Produkte starten lassen – einige der beliebtesten Türme sind bereits ausverkauft. Bei ISIDOR wird nun fleißig nachproduziert, damit die Kinderwünsche auch alle in Erfüllung gehen können. Wer diesen Sommer noch ins Spielturmvergnügen einsteigen möchte, sollte rasch bestellen, am besten gleich auf der Website des Unternehmens unter spielturm.isidor.de.

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

