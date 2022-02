Mit Saisonbeginn 2022 präsentiert ISIDOR eine völlig neue Serie an Spieltürmen und Stelzenhäusern. Wie immer ging man dabei ganz besonders auf die Vorstellungen der kleinen Fans ein.

Wenn man bei ISIDOR an neue Produkte geht, werden zuerst einmal die kleinen Fans befragt. Denn diese wissen meist ganz genau, was sie wollen. Die häufigsten Fragen waren rasch herausgefiltert: „Warum macht Ihr nicht mal einen Spielturm, der wie ein Auto/Schiff aussieht?“. In gewohnter ISIDOR Manier wurden diese Kinderträume umgesetzt und zum Saisonbeginn 2022 präsentiert man nun die beiden Modelle „Bruno Brumm“ und „Nicki Nautic“. Wie alle ISIDOR Produkte werden die Spieltürme zum Selbstaufbau aus qualitativ hochwertigem, unbehandelten Holz gefertigt und können so ganz nach Lust und Laune gestrichen werden.

Nicki Nautic wird mit Dreiecksleiter, Piratenfahne, Sicherheitstreppe und großem Sandkasten geliefert und erfreut somit nicht nur angehende Piraten und Piratinnen, sondern auch deren kleine Geschwister. Der Spielturm in Schiffsform passt so ziemlich in jeden Garten und lässt keine Wünsche offen! Und das Piratenlenkrad ist natürlich inklusive. Bruno Brumm kann alles werden, vom Feuerwehrauto bis zum Truck, der die Weiten Alaskas erkundet. Ob Bruno nun ein Forscherfahrzeug, ein Einsatzfahrzeug oder ein Marsrover wird, ist ganz den persönlichen Gestaltungs- und Spielwünschen der Kinder überlassen. Bruno Brumm wird mit Fahrersitzbank mit Lenkrad, Kletterwand mit Klettersteinen, und Sandkasten geliefert.

Wenn das nicht Laune macht! Alle Spieltürme und Stelzenhäuser von ISIDOR gibt es auf der Website des Unternehmens unter spielturm.isidor.de zum Ansehen und Bestellen.

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

