Spielend lernen und entdecken am Spielturm

In einer Zeit, in der die Bewegungsfreiheit für Kinder eingeschränkt ist, bietet ein Spielturm die ideale Möglichkeit für mehr Freiheit und Kreativität. Erfahren Sie hier mehr zum Spielturm Zauber.

Kind sein zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist nicht einfach. Experten warnen vor zunehmender Unbeweglichkeit und wünschen sich mehr Bewegung für Kinder. Doch gerade in städtischen Ballungsräumen gestaltet sich das unbeschwerte Draußen-Spielen immer schwieriger. Eltern suchen nach Lösungen, um ihren Kindern ein sicheres Umfeld zu bieten, ohne dabei ihre Fantasie und Bewegungsfreude einzuschränken. Die Antwort auf diese Herausforderung sind Spieltürme und Klettertürme im eigenen Garten, die den Kindern eine ganz eigene Spielwelt eröffnen.

Ein Spielturm ist mehr als nur ein Klettergerät – er kann in der kindlichen Fantasie die verschiedensten Welten entstehen lassen, von einer Theaterbühne bis hin zu einem Piratenschiff. Kinder lernen spielerisch und ihre Kreativität wird durch Langeweile angeregt, was zu wunderbaren Einfällen führt. Was gibt es also Besseres, als Kindern ein zauberhaftes Spielumfeld wie einen Kletterturm zu bieten und ihnen zu vertrauen, dass sie sich ihre eigenen Abenteuer ausdenken? Die Ideen der Kinder werden Sie garantiert überraschen!

Bei ISIDOR in Brandenburg gibt es Spieltürme bester Qualität, und zwar so richtig Made in Germany. Das Unternehmen lässt die Spieltürme in Brandenburg entwickeln, herstellen, verpacken und verschicken. ISIDOR bietet nicht nur Spieltürme für jeden Garten an, sondern auch supergroße Spieltürme für den ultimativen Kletterspaß.

Auf der Website spielturm.isidor.de gibt es neben dem Spielturm Shop auch zahlreiche Tipps und Spielideen für den Spielturm. Eltern und Kinder werden gleichermaßen begeistert sein von den Theatertipps und kreativen Einfällen, die am Spielturm neben dem Klettern stattfinden können. Ein Besuch lohnt sich, um die Welt des Spiels zu entdecken!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : info@isidor.eu

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Gartensaunen.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

Pressekontakt:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : presse@romanahasenoehrl.at

