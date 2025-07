Sperrkappen für DIAZED- und NEOZED-Sicherungen erhöhen die Arbeitssicherheit

MAKRO IDENT bietet Sperrkappen und Verriegelungen für DIAZED- und NEOZED-Schraubsicherungen – ideal für sichere Lockout-Tagout-Maßnahmen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Zur wirksamen Absicherung von Stromkreisen in der Industrie bei Wartung und Reparatur bietet MAKRO IDENT als zertifizierter Brady-Distributor ein breites Sortiment an Sperrkappen und Verriegelungen für Schraubsicherungselemente nach DIAZED- und NEOZED-System an. Die Sicherheitsprodukte verhindern ein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten elektrischer Anlagen. Sie sind ein elementarer Bestandteil moderner Lockout-Tagout-Programme.

Die Verriegelungslösungen sind speziell für Gewindegrößen von E14 bis E33 ausgelegt. Je nach Ausführung erfolgt die Absicherung über Spezialschlüsse, isolierte Sicherheitsschlösser, Kabelverriegelungssysteme oder Plomben. Alle Komponenten bestehen aus robustem, nicht leitendem Material und wurden für den sicheren Einsatz im elektrischen Umfeld entwickelt.

Besonders praktisch sind die sogenannten Swivel-Verriegelungen. Diese lassen sich direkt auf Neozed- oder Diazed-Sicherungselemente aufsetzen und über einen Spezialschlüssel oder Schloss verriegeln. Damit wird eine schnelle, wiederverwendbare und effektive Sperrung erreicht. MAKRO IDENT liefert die Swivel-Verriegelungen wahlweise als Set mit passendem Schlüssel oder einzeln.

Für dauerhafte Absicherungen bieten sich die absperrbaren Sperrkappen an. Sie ersetzen Sicherungseinsatz und Schraubkappe und verfügen über ein auffälliges rotes Gehäuse mit Warnaufschrift „In Arbeit – gesperrt“. Eine spezielle Kreuzbohrung ermöglicht die zusätzliche Plombierung. Der zugehörige Sperrkappenschlüssel verhindert unbefugtes Entfernen. Erhältlich sind die Kappen einzeln oder im praktischen Set inklusive Schlüssel im Koffer.

Ergänzend bietet MAKRO IDENT sogenannte Isolier-Blindstopfen an. Diese werden in die leeren Gewinde eingesetzt und lassen sich mit den Brady COMPACT+KABEL-Schlössern oder Kabelverriegelungen absperren. Alternativ ist eine Plombierung möglich. Die Blindstopfen sind in drei Größen verfügbar und decken damit alle gängigen Gewindegrößen von E14 bis E33 ab.

Für Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen sind die Isolier-Sperrstopfen ideal. Sie bestehen aus einem stabilen Innenkern und sind mit einem gut sichtbaren Verbotsschild ausgestattet. Auch diese lassen sich mit gängigen Lockout-Schlössern oder Kabelverriegelungen absichern. Durch ihre robuste Bauweise eignen sie sich besonders für industrielle Einsätze mit erhöhter Belastung.

Alle Sperrkappen und Verriegelungslösungen von MAKRO IDENT erfüllen die Anforderungen an sicheres Arbeiten im elektrischen Bereich und unterstützen Unternehmen dabei, gesetzliche Vorgaben und interne Sicherheitsstandards zu erfüllen. Als zertifizierter Brady GOLD-Expert Partner mit fast 20 Jahren Erfahrung bietet MAKRO IDENT nicht nur ein breites Produktsortiment, sondern auch individuelle Beratung bei der Auswahl geeigneter Lockout-Tagout Lösungen.

Weitere Informationen zu den Sperrkappen für Schraubsicherungselemente finden Interessierte unter: Sperrkappen für Diazed + Neozed

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.