Spektakulärer Jahresauftakt: 2. Neujahrs-Anbaden in Olpenitz

Teilnehmende sind eingeladen, die vier Grad kalte Ostsee in Badebekleidung oder Kostümen zu erobern: Das 2. Neujahrs-Anbaden verspricht Lachen, Kreischen und jede Menge Adrenalin.

Die Gewerbetreibenden des OstseeResort Olpenitz laden am 01.01.2024 um 13 Uhr zum zweiten Neujahrs-Anbaden ein. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dazu eingeladen, die vier Grad kalte Ostsee in jeglicher Bekleidung zu erobern, sei es in stylischer Badebekleidung oder auffälligen Kostümen. Das Neujahrs-Anbaden, das 2024 zum zweiten Mal stattfindet, verspricht unvergessliche Momente mit Lachen, Kreischen und jeder Menge Adrenalin.

Am Neujahrstag verwandelt sich die kleine Badebucht im OstseeResort Olpenitz in einen Schauplatz für Mut und junge Tradition: Beim zweiten Neujahrs-Anbaden stellen sich wagemutige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Herausforderung, in die eiskalten Fluten zu springen. Eine Aktion, die von einem begeisterten Publikum mit Applaus und Jubel begleitet wird.

Nach dem belebenden Bad in der Ostsee können sich die Teilnehmenden in einer eigens dafür angemieteten Fass-Sauna am Strand aufwärmen. Ein exklusives Badefass bietet eine weitere Aufwärmmöglichkeit.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Ein Foodtruck steht bereit, um den Appetit zu stillen. Heiße Getränke werden angeboten, um die Anwesenden von innen zu wärmen.

Großzügige Unterstützung der Gewerbetreibenden

Die Veranstaltung wird durch großzügige Unterstützung der Gewerbetreibenden im OstseeResort Olpenitz ermöglicht (in alphabetischer Reihenfolge): Ciao Bella, Die Erlebnis-Agentur, Die Ferienhaus-Agentur, Edeka, Helma, Lichtermeer, Meerzeit für Ferien und Port 54.

Details und Anmeldung

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, das Jahr 2024 mit einem spritzigen Platscher zu beginnen. Weitere Details und Anmeldung sind auf der Website www.die-erlebnis-agentur.de verfügbar.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 01.01.2024

Uhrzeit: 13 Uhr

Ort: OstseeResort Olpenitz, kleine Badebucht

Teilnahme: kostenfrei

Anmeldung: wünschenswert über www.die-erlebnis-agentur.de

Das OstseeResort Olpenitz freut sich auf viele Teilnehmende und Zuschauende, um gemeinsam das neue Jahr mit einem spritzigen Start zu begrüßen.

