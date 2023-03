Eine Speisekarte kann das Interesse der Gäste wecken und ihre Erwartungen bestens erfüllen – darum sollte die Speisekarte auch ansprechend und professionell gestaltet sein.

Eine Speisekarte listet nicht nur Gerichte und Getränke auf, sondern spiegelt auch das Ambiente und die Stimmung des Betriebes wider. Die ideal gestaltete Speisekarte sollte das Branding des Restaurants wiedergeben, indem sie das Logo und die Farben verwendet, auch Schriftart und Layout sollten abgestimmt sein. Eine Speisekarte vermittelt nicht nur die Angebote an Speisen und Getränken, sondern auch ein Gefühl – und dieses sollte im besten Falle ein Wohlgefühl sein. Darum gilt es darauf zu achten, dass Speisekarten immer gepflegt und modern wirken und die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich ziehen.

Eine Möglichkeit, das Interesse der Gäste zu wecken und Speisen und Getränke perfekt zu präsentieren, ist die Verwendung von Menüboards. Diese sind eine moderne Alternative zur herkömmlichen Speisekarte und ermöglichen es, aktuelle Angebote und Aktionen zu bewerben. Menüboards können auf unterschiedliche Weise gestaltet werden, beispielsweise als digitale Displays oder handgemachte Tafeln, aber auch als Ersatz für die Speisekarte, zum Beispiel als Klemmbrett.

Immer mehr Gastronomiewirte setzen auf Menüboards, da diese eine flexible Möglichkeit bieten, um die Aufmerksamkeit der Gäste zu gewinnen. Zudem lassen sich Änderungen schnell und einfach umsetzen, ohne dass Speisekarten neu gedruckt werden müssen.

Eine professionell gestaltete Speisekarte, sei es in Form von gedruckten Karten oder Menüboards, kann den Unterschied ausmachen zwischen einem durchschnittlichen und einem außergewöhnlichen Erlebnis im Restaurant, Hotel oder in der Bar. Wer jetzt zu Frühlingsbeginn seine Speisekarten und Getränkekarten neu gestalten möchte, der setzt am besten auf den Profi: www.reischl.at.

Handarbeit. Made in Austria! Bei Reischl+Sohn finden Sie die richtige Inspiration für Ihre persönliche Traumkarte. Ob Menükarten aus Kork, Hoz, Filz oder Stein – alle Karten werden von Hand gefertigt. Wir achten auf die feinen Details und bieten beste Qualität zu fairem Preis.

Seit 1891 lieferte das Unternehmen Reischl Menükarten an Gasthäuser, Hotels und Cafes. Mehr als 120 Jahre Tradition und Erfahrung spiegeln sich in den Produkten wider. Zahlreiche namhafte Betriebe und Hotelgruppen in ganz Europa lassen mittlerweile ihre Menükarten bei Reischl+Sohn produzieren.

