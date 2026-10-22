Soziologische Beratung in Aachen: Neue Wege für Angehörige bei Borderline und nach narzisstischem Missbrauch

Angehörige von Menschen mit Borderline-Diagnose, Betroffene toxischer Beziehungen und Hochbegabte finden in Aachen spezialisierte Beratung und Begleitung vor Ort oder online.

Aachen, 22.10.2026. Wer mit einem Menschen mit einer Borderline-Diagnose zusammenlebt oder eine toxische Beziehung hinter sich hat, findet in Aachen ein spezialisiertes Beratungsangebot: Gerhard A. Schwartz, Gestalttherapeut (DVG) und Diplom-Soziologe, bietet in seiner Praxis in Aachen und per Zoom soziologische Beratung und Begleitung an – mit besonderen Schwerpunkten auf der Beratung von Angehörigen und Partnern von Menschen mit einer Borderline-Diagnose, auf der Begleitung von Menschen, die Manipulation und Abwertung durch einen narzisstischen Partner, Elternteil oder andere Bezugspersonen erlebt haben, sowie auf der Beratung hochbegabter Erwachsener und Eltern hochbegabter Kinder.

Soziologische Beratung, bei individuellen und familiären Problemen Aachen: Realistische Selbstwahrnehmung statt Patentrezepte

Als Gestalttherapeut (DVG) und Diplom-Soziologe verfolgt Schwartz einen Ansatz, der bewusst auf nachhaltige Lösungen statt unrealistische Selbstoptimierung setzt. Im Zentrum seiner soziologischen Beratung in Aachen steht die realistische Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit und den sozialen und gesellschaftlichen Strukturen, in denen ein Mensch lebt. Es geht darum, das eigene Verhalten, die eigenen Beziehungen und die eigene Rolle darin ehrlich zu betrachten – als Grundlage für echte Veränderung, die Probleme im Kern angeht.

Wer einen ersten Eindruck gewinnen möchte, kann ein kostenloses Kennenlerngespräch in der Praxis in Aachen oder per Zoom vereinbaren.

Borderline: Beratung für Angehörige zwischen Nähe und Rückzug

Ein Schwerpunkt der Praxis liegt auf der psychosozialen Beratung und Begleitung von Angehörigen und Partnern von Menschen mit einer Borderline-Diagnose. Wer mit einem solchen Menschen lebt oder arbeitet, erlebt häufig starke Gefühlsschwankungen, wechselnde Erwartungen und Beziehungen, die zwischen intensiver Nähe und plötzlichem Rückzug schwanken. Viele Angehörige fühlen sich verantwortlich, erschöpft oder hin- und hergerissen zwischen Zuwendung und Abgrenzung.

Die Beratung für Angehörige bei Borderline konzentriert sich auf Beziehungsgestaltung, klare Kommunikation und persönliche Grenzen. Schwartz bringt dafür Erfahrungen aus seiner langjährigen Arbeit für Gerichte und Jugendämter mit, in der er viele Familien und Paare kennengelernt hat, deren Zusammenleben von Persönlichkeitsstörungen geprägt war.

Toxische Beziehung, narzisstischer Missbrauch: Beratung bei Manipulation und Abwertung

Unter narzisstischen Persönlichkeiten leiden auch Menschen in ihrem Umfeld zu einem großen Maße – als Kind, Partnerin, Partner, Mitarbeiterin oder Freund. Eine von Schwartz‘ zentralen Beobachtungen aus der Praxis: Nicht die Täterinnen und Täter suchen typischerweise Hilfe, sondern deren Opfer, oft nach Jahren des emotionalen und/oder physischen Missbrauchs, der Manipulation und des Zweifelns an der eigenen Wahrnehmung.

Wer eine toxische Beziehung durchlebt hat, kennt Mechanismen wie ständige Schuldumkehr, subtile Abwertung oder das Gefühl, für alles verantwortlich gemacht zu werden, was in der Beziehung schiefläuft. Die Beratung bei Manipulation und Abwertung bei Gerhard A. Schwartz setzt genau hier an: Betroffene lernen, die erlebten Muster realistisch einzuordnen, sich von der eigenen Schuldzuweisung zu lösen und wieder eine klare, eigenständige Perspektive auf sich selbst zu gewinnen.

Beratung bei Hochbegabung: Zwischen Größe und Selbstzweifel

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beratung hochbegabter Erwachsener und Eltern hochbegabter Kinder. Schnelles Denken, hohe Ansprüche und das Gefühl, nicht dazuzugehören, führen im Beruf, in der Familie, in der Schule und in Beziehungen oft zu Reibung. Als Mensa-Mitglied begleitet Schwartz Hochbegabte auf ihrer Gratwanderung zwischen Größe und Selbstzweifel – mit dem Ziel eines realistischen Selbstbilds und einer stimmigen Kommunikation mit anderen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gerhard A. Schwartz

Herr Gerhard A. Schwartz

BP 24

4730 Raeren

Belgien

fon ..: 0172 2 90 50 47

web ..: https://soziologischegestalttherapie.com

email : g.schwartz@gmx.de

Gerhard A. Schwartz ist Gestalttherapeut (DVG), Diplom-Soziologe, Kapitän (AG) und Autor mehrerer Bücher, zuletzt „Wie normal sind Sie? Der authentische Therapeut und die therapeutische Beziehung“. Seine Praxis für soziologische Beratung befindet sich in Aachen; Sitzungen sind auch per Zoom möglich. Weitere Informationen, Veröffentlichungen und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung für ein kostenloses Kennenlerngespräch gibt es unter:

https://soziologischegestalttherapie.com

Das Angebot umfasst soziologische Beratung und Begleitung außerhalb der Heilkunde. Die Diagnostik und Behandlung psychischer Erkrankungen gehören nicht dazu. Die Beratung ersetzt keine ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung.



Pressekontakt:

Krings Kommunikation GmbH

Herr Alexander Krings

Münsterstr. 11

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email : alexander.krings@kringskom.de

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