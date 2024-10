Sospiro’s neuer Parfum: Dolce Sonata

Lassen Sie Ihr Parfum so kühn und sinnlich erstrahlen wie Ihre unverwechselbare Präsenz – eine Symphonie aus Eleganz und Leidenschaft, vereint in Dolce Sonata.

VIEL MEHR ALS EIN INTERMEZZO!

Komponiert wie eine Sonate, fügen sich die verschiedenen Ebenen von Dolce Sonata harmonisch aneinander, wie ein musikalischer Strom, in dem man sich treiben lassen möchte. Eine Geschichte, nicht nur ein Augenblick.

Aprikose, Himbeere, Limette, süße Orange und Bergamotte tanzen mit Osmanthus, Maiglöckchen, Jasmin und Rosenblättern. Weihrauch, Patchouli und Moschus verleihen Tiefe, während Gesichtspuder und Zuckerwatte urtümliche Magie einbringen. Eine harmonische Duftsymphonie, die über das Gewöhnliche hinausgeht.

DUFTPYRAMIDE:

KOPFNOTE: Aprikose, Himbeere, Limette, Süße Orange, Bergamotte

HERZNOTE: Osmanthus, Maiglöckchen, Jasmin, Weihrauch, Rosenblütenblätter

BASISNOTE: Weihrauch, Patschuli, Moschusnoten, Gesichtspuder, Zuckerwatte

Erhältlich ab Oktober 2024 in Deutschland, Österreich und in der Schweiz in ausgewählten Parfümerien, Konzept Stores und Kaufhäusern.

DOLCE SONATA EAU DE PARFUM 100 ML – EUR276,00

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Question de style UG

Frau Laurence Balshüsemann

Am Deich 19

40547 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 0211 20 98 48 28

web ..: https://sospirointernational.com/

email : laurence@qds-pr.com

Gegründet im Sommer 2008, ist die Question de Style UG eine Full-Service Communication Agentur mit Boutique Charakter, die in der Öffentlichkeitsarbeit für Luxus- und Lifestyle-Produkte u.a. in der Kosmetik-Branche und in der Mode-Branche On-und Offline spezialisiert ist. Die Agentur betreut nationale und internationale Kunden.

Geschichtenerzähler, Kommunikationsstrategen, Marketingaktivisten, Datenanalysten, Projektmanager und Navigatoren auf allen analogen und digitalen Kanälen, wir sorgen dafür, dass die Zielgruppe unserer Kunden erreicht wird.

