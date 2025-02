Sophos Firewall Update: SFOS v21 MR1 bringt mehr Sicherheit und Performance

Das neue SFOS v21 MR1 Update bringt mehr Sicherheit, verbesserte VPN-Performance und höhere Netzwerkstabilität für XGS Firewalls sowie Virtual-, Software- & Cloud-Firewalls.

Sophos hat das erste Maintenance Release (MR1) für das Sophos Firewall OS v21 veröffentlicht. Das Update bringt entscheidende Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, VPN-Performance und Netzwerkstabilität. Unternehmen mit komplexen Netzwerkinfrastrukturen profitieren von optimierter Verschlüsselung, stabileren Verbindungen und neuen Funktionen zur Fehlerdiagnose.

Optimierte Sicherheit und VPN-Leistung

Das Update stärkt die Sicherheit von SSL-VPN-Verbindungen durch Unterstützung von Diffie-Hellman-Schlüssellängen bis 4096 Bit. Gleichzeitig wurde die Stabilität von UDP-basierten SSL-VPN-Tunneln verbessert, wodurch Remote-Mitarbeitende zuverlässigere Verbindungen erhalten. Auch für IPsec-VPNs gibt es Optimierungen: Probleme mit policy-basierten Verbindungen wurden behoben, sodass Multi-Site-Umgebungen von einer höheren Performance profitieren.

Bessere Netzwerkverfügbarkeit und IPv6-Unterstützung

SFOS v21 MR1 bringt neue Funktionen zur Vermeidung von Netzwerkausfällen. Der DHCP-Dienst wurde so optimiert, dass er sich bei Fehlern automatisch wiederherstellt, was die allgemeine Systemverfügbarkeit erhöht. Zudem verbessert die NAT64-Unterstützung die Kommunikation zwischen IPv6-Clients und IPv4-Diensten, was den Übergang zu IPv6-Only-Netzwerken erleichtert.

Ein weiteres wichtiges Feature betrifft LTE- und 5G-WAN-Anbindungen: Die Firewall nutzt nun ein zusätzliches Probe-Ziel, um Fehlermeldungen durch Provider-Restriktionen zu minimieren. Dies sorgt für eine zuverlässigere Verbindung in mobilfunkgestützten Netzwerken.

Effizientere Standortvernetzung durch SD-RED-Support

Unternehmen mit entfernten Standorten profitieren von verbesserten Diagnosemöglichkeiten für SD-RED Appliances. IT-Administratoren können Fehlerbehebungen nun aus der Ferne durchführen, ohne vor Ort sein zu müssen – das spart Zeit und reduziert Ausfallzeiten erheblich.

Warum Unternehmen jetzt auf SFOS v21 MR1 updaten sollten

Mit SFOS v21 MR1 setzt Sophos neue Maßstäbe für Firewall-Sicherheit und Netzwerkstabilität. Das Update bietet:

* Höhere Sicherheitsstandards durch stärkere VPN-Verschlüsselung

* Stabilere Netzwerke durch verbesserte DHCP- und WAN-Überwachung

* Bessere Integration für IPv6-Umgebungen für eine reibungslose Migration

* Effiziente Verwaltung entfernter Standorte durch erweiterte SD-RED-Funktionen

Das Update steht für alle XGS Firewalls sowie für Virtual-, Software- & Cloud-Firewalls kostenlos zur Verfügung. Da das End-of-Life der XG-Serie am 31. März 2025 bevorsteht, sind diese Firewalls von dem Update ausgenommen. Unternehmen mit einer XG-Firewall sollten daher die Migration auf eine XGS-Firewall in Betracht ziehen, um weiterhin Sicherheitsupdates zu erhalten.

Weitere Informationen sowie passende Firewall-Modelle sind im Sophos Shop von Firewalls24.de verfügbar.

