Sophos AP6: Bis zu 25 % Rabatt auf Wi-Fi 6E Access Points für moderne WLAN-Infrastrukturen

Bis zu 25 % Rabatt auf Sophos AP6 Access Points mit Wi-Fi 6E – für Unternehmen und öffentliche Institutionen, die ihre WLAN-Infrastruktur modernisieren oder APX-Modelle frühzeitig ablösen möchten.

Auf Firewalls24.de, der Einkaufsplattform für Sophos IT-Sicherheitslösungen, ist ab sofort ein neues WLAN Access Point Angebot verfügbar. Organisationen, die ihre WLAN-Infrastruktur modernisieren und auf Wi-Fi 6E umsteigen, erhalten beim Kauf der Sophos Access Points AP6 420E und AP6 840E bis zu 25 % Rabatt auf die Hardware. Die Aktion richtet sich an Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen.

Konditionen des Access Point Angebots im Überblick

Das Angebot bietet eine Rabattstaffelung je nach Abnahmemenge und setzt den gleichzeitigen Erwerb eines gültigen Supports voraus:

* 15 % Rabatt beim Kauf von 1-5 Geräten

* 25 % Rabatt ab 6 Geräten

* Voraussetzung: Nur gültig in Kombination mit Support-Subscription (ab 12 Monaten Laufzeit) oder MSP Flex Support

* Aktionszeitraum: Bis einschließlich 31. März 2026

Technologische Vorteile der Sophos AP6 Wi-Fi 6E Serie

Die Wi-Fi 6E-Modelle der Sophos AP6-Serie nutzen zusätzlich das 6-GHz-Band und bieten damit entscheidende Vorteile gegenüber älteren Wi-Fi 5/6-Lösungen:

* Bis zu 30 % mehr Performance

* Weniger Interferenzen in stark frequentierten Netzwerken

* Zukunftssicherheit durch breitere Kanalverfügbarkeit

Typische Einsatzumgebungen sind Schulen, Büros, Behördenstandorte oder Fertigungseinrichtungen – überall dort, wo viele Geräte gleichzeitig stabile Verbindung benötigen.

Relevanz für Organisationen mit APX Access Points

Viele Organisationen nutzen noch Sophos APX Access Points, deren End-of-Life (EOL) in den kommenden Jahren ansteht. Das aktuelle Rabattangebot bietet die Möglichkeit, den bevorstehenden Technologiewechsel frühzeitig anzugehen. Wer jetzt umstellt, profitiert nicht nur von moderner Technik, sondern kann EOL-bedingte Risiken wie Sicherheits- oder Kompatibilitätsprobleme vermeiden.

Eine vollständige Übersicht aller relevanten Produktlaufzeiten bietet der Sophos EOL-Kalender auf Firewalls24.de.

Sophos AP6: Zentrale Verwaltung & einfache Skalierung

Die AP6-Modelle mit WiFi 6E sind vollständig in Sophos Central Wireless integrierbar. Damit lassen sich professionelle Netzwerke standortübergreifend zentral verwalten, Zugänge segmentieren und WLAN-Infrastrukturen zukunftssicher ausbauen – besonders in heterogenen Netzwerken ein klarer Vorteil.

WLAN-Beratung & Projektbegleitung durch Firewalls24

Das Team von Firewalls24.de unterstützt bei der Auswahl geeigneter Modelle sowie bei der Projektierung von Austausch- oder Erweiterungsvorhaben. Organisationen profitieren von einer persönlichen Beratung zur Skalierung, Integration und langfristigen Nutzung der Access Points im Kontext ihrer bestehenden IT-Architektur.

