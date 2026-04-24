Sonne. Haut. Playmate, das neue Extrait von Mind Games Fragrances.

Mit Playmate erweitert Mind Games Fragrances die Soulmate Collection um ein neues Extrait de Parfum. Kokosmilch, Waterlily und weicher Moschus überzeugen mit einer leuchtenden, hautnahen Signatur.

Mit Playmate aus der Soulmate Kollektion von Mind Games Fragrance, treffen Kokosmilch, italienische Zitrone und weiße Blüten auf eine cremige, warme Basis und formen eine Komposition, die von weicher Fruchtigkeit und einer hautnahen, fast schimmernden Präsenz geprägt ist. Ein Duft, der sommerliche Leichtigkeit mit subtiler Sinnlichkeit verbindet.

Bereits der Auftakt entfaltet eine helle, sonnige Klarheit. Kokosmilch zeigt sich weich und cremig, während italienische Zitrone strahlende Frische einbringt. Seerose ergänzt eine transparente, luftige Facette und verleiht der Komposition eine natürliche Leichtigkeit. So entsteht ein Eindruck von Licht, Wärme und einem sanften Glow auf der Haut.

Im Herzen entfalten sich Gardenie, Jasmin und Tiaré-Blüte. Die weißen Blüten wirken cremig, strahlend und lebendig. Sie verleihen dem Duft eine klare Kontur und tragen seine sonnige Ausstrahlung weiter.

Die Basis gibt der Komposition Halt und verlängert ihre Präsenz auf der Haut. Moschus sorgt für eine weiche, hautnahe Spur, während Vanilleschote und goldener Amber eine natürliche Wärme entfalten. Sandelholz unterstreicht dieses Hautgefühl und verleiht dem Duft eine cremige, warme Signatur.

Als Extrait de Parfum entfaltet Playmate von Mind Games Fragrances eine gleichmäßige, spürbare Präsenz über viele Stunden. Die Komposition begleitet durch helle Tage und warme Abende und passt zu Momenten, die in ihrer Leichtigkeit nachwirken.

Innerhalb der Soulmate Kollektion steht Playmate für eine moderne Interpretation sonnendurchfluteter Duftkompositionen: strahlend aufgebaut, von einem natürlichen Glow getragen und mit einer Signatur, die wie ein Gefühl von unbeschwerter Wärme auf der Haut bleibt.

Duftpyramide

Kopfnoten: Kokosmilch, Italienische Zitrone, Seerose

Herznoten: Gardenie, Jasmin, Tiare-Blüte

Basisnoten: Moschus, Vanilleschote, Sandelholz, Goldener Amber

PLAYMATE EXTRAIT DE PARFUM 100 ML – ab 270 EUR erhältlich

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2022 gründeten Alex und Mariana Shalbaf die New Yorker Marke Mind Games Fragrances, inspiriert von der zeitlosen Eleganz und strategischen Tiefe des Schachspiels. Die außergewöhnliche Kollektion von Extraits de Parfum übersetzt die entscheidenden Momente einer Partie in olfaktorische Kompositionen – Momente, in denen Charakter, Präzision und Intellekt aufeinandertreffen. Jede Kreation ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit renommierten Parfümeuren und greift die Symbolik ikonischer Schachzüge auf. Unerwartete Kombinationen edelster Rohstoffe verleihen den Düften eine besondere Dynamik: Der erste Eindruck wandelt sich, entwickelt sich weiter und offenbart nach und nach neue Facetten. So entsteht eine Kollektion, in der jeder Duft wie ein durchdachter Zug wirkt – vielschichtig, präzise komponiert und getragen von einer Idee, die weit über das Offensichtliche hinausgeht.

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