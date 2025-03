Solsign startet in Deutschland: KI-Plattform bietet Landbesitzern kostenlose Solarstandort-Analyse

Neue Einnahmequelle für Landbesitzer: Solsigns KI-gestütztes Tool zeigt kostenlos, ob dein Grundstück für eine Solarfarm geeignet ist – ohne Risiko, Makler oder versteckte Kosten.

Berlin, Februar 2025 – Solsign, das erste KI-gestützte Solar-Portal seiner Art ist stolz, seinen offiziellen Markteintritt in Deutschland bekanntgeben zu dürfen. Das kostenfreie Solar Site Assessment Tool ermöglicht es Landbesitzern erstmals, eine schnelle, datenbasierte Einschätzung zu erhalten, ob ihr Grundstück für eine Solarfarm geeignet ist. Dafür ist kein technisches Vorwissen nötig – die Bedienung des Tools ist völlig intuitiv. So können Landbesitzer ganz einfach, völlig kostenlos und unverbindlich herausfinden, ob ihr Land das Potenzial für eine langfristige Verpachtung an Solaranbieter darstellt.

Neue Einnahmemöglichkeit für Landbesitzer – ohne Risiko

„Wir möchten den Fokus auf Nachhaltigkeit legen und Landwirten eine zusätzliche Einkommensquelle bieten, die ihre Abhängigkeit von schwankenden Ernteerträgen verringert. Viele Landbesitzer befürchten, dass sie den Verkauf ihrer landwirtschaftlichen Produkte als Haupteinnahmequelle verlieren könnten, wenn sie einer Verpachtung zustimmen, doch das Gegenteil ist der Fall. Solaranlagen werden in der Regel auf ertragsschwachem Agrarland errichtet, sodass hochwertiges Ackerland unberührt bleibt. Mit unserem Tool können Landbesitzer sowohl das Potenzial ihres Landes als auch ihr landwirtschaftliches Geschäft maximieren“, sagt Eran Goren, COO von Solsign.

Tatsächlich stellt der Übergang zu neuen Energien viele Landbesitzer vor Herausforderungen. Sie möchten ihre Flächen wirtschaftlich nutzen, aber der Weg hin zur Solarnutzung ist mit Herausforderungen und komplizierten Vorgängen gepflastert.

Hier setzt Solsign an und ändert genau das. „Unser Ziel ist es, Landbesitzern in ganz Deutschland eine neue, sichere Einnahmequelle zu eröffnen, die nachhaltige Landwirtschaft unterstützt und gleichzeitig zur Energiewende beiträgt“, so Mattan Lass, Gründer und CEO von Solsign. „Unser Tool gibt ihnen sofort eine unabhängige, KI-gestützte Bewertung ihres Landes und verbindet sie direkt mit führenden Solarentwicklern in Europa – ohne Makler, ohne versteckte Kosten.“

Wie funktioniert Solsign?

Das Tool kombiniert modernste künstliche Intelligenz mit einer Vielzahl von Datensätzen, um eine objektive Bewertung von Grundstücken vorzunehmen.

– Geodaten: Prüfung der Sonneneinstrahlung, Bodenbeschaffenheit und Umweltfaktoren

– Rechtliche Analyse: Identifikation relevanter Eigentums- und Nutzungsrechte

– Energie-Infrastruktur: Bewertung der Nähe zu Stromnetzen und Einspeisepunkten

– Eigentumsdaten: Überprüfung, ob die Fläche für eine Solarverpachtung infrage kommt

Das Ergebnis ist der Solsign Score – eine sofortige Einschätzung der Eignung des Grundstücks für eine Solarfarm. Landbesitzer können ihr Grundstück einfach auf www.solsign.ai/de/landowners hochladen und erhalten umgehend eine Analyse.

Besonders wichtig ist an dieser Stelle die Tatsache, dass die Daten nicht an Dritte verkauft werden. Finanziert wird das Tool durch Einnahmen von den Solarfirmen, die ein Interesse an wirklich geeigneten Flächen haben.

Vertrauenswürdige Lösung – unterstützt von Experten und der EU

Solsign ist in Irland registriert und arbeitet mit renommierten Wissenschaftlern sowie EU-gestützten Programmen zusammen. Die Plattform setzt sich für eine transparente, nachhaltige Nutzung von Landflächen ein – Daten werden nicht verkauft, und Landbesitzer behalten die volle Kontrolle über ihre Flächen.

Jetzt kostenlos testen

Mit dem Start in Deutschland macht Solsign den ersten Schritt, um Solarprojekte für Landbesitzer so einfach und risikofrei wie möglich zu gestalten. Interessierte können ihre Fläche ab sofort kostenlos prüfen lassen: www.solsign.ai/de/landowners.

Treffen Sie Solsign auf der InterSolar Europe 2025 in München

Im Rahmen seiner Expansion nach Deutschland wird Solsign auf der InterSolar Europe 2025, der weltweit führenden Fachmesse der Solarbranche, in München vertreten sein. Besucher haben die Möglichkeit, die Plattform live zu erleben und zu erfahren, wie Solsign die Standortbewertung für Solaranlagen mit KI-gestützter Technologie revolutioniert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marketing Nastasi

Herr Alexander Nastasi

Keplerstraße 1-3

68723 Schwetzingen

Deutschland

fon ..: 06202 / 945 30 85

web ..: https://marketing-nastasi.de

email : info@marketing-nastasi.de

Über Solsign

Solsign ist eine KI-gestützte Plattform zur Bewertung und Vermittlung von Solarstandorten. Das Unternehmen ermöglicht Landbesitzern eine schnelle, unabhängige Einschätzung ihres Landes und verbindet sie direkt mit Solarentwicklern. Solsign setzt auf datenbasierte Objektivität und arbeitet mit führenden Experten aus Wissen- schaft und Industrie zusammen.

Pressekontakt:

Solsign Limited

Herr Mattan Lass

Baggot Street UpperD04 W7K5 13

4 Dublin

fon ..: +447547727633

email : contact@solsign.ai

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.