So schreiben Sie lange Texte mit ChatGPT

ChatGPT kann nicht zählen. Das merken Sie spätestens, wenn Sie sich für einen Text eine bestimmte Wortzahl wünschen. Meist sind die Texte viel zu kurz. Doch es gibt ein paar Tricks.

So erhalten Sie lange Texte, zum Beispiel für Blogs

Geben Sie ChatGPT alle notwendigen Informationen zum Text. Fordern Sie dann aber noch nicht den Text an. Bitten Sie ChatGPT zunächst nur um eine Gliederung.

Schreiben Sie zum Beispiel: „Erstelle zunächst nur die Gliederung. Schreibe noch nichts.“ Wenn Sie und ChatGPT die perfekte Gliederung erstellt haben, haben Sie zwei Möglichkeiten:

Text kapitelweise erstellen: Kopieren Sie das 1. Kapitel aus der Gliederung und bitten Sie ChatGPT, diesen Text zu schreiben. Meist schreibt ChatGPT dann sehr umfassend. Wenn die Textlänge weiterhin nicht reicht, bitten Sie um einen ausführlicheren Text.

Das machen Sie so mit jedem Kapitel.

Diese Methode ist weniger mühsam, als es zunächst scheint. Sie sparen immer noch enorm viel Zeit beim Texten. Gerade bei langen Texten. Außerdem gibt es einen weiteren Vorteil:

Wenn Sie die einzelnen Kapitel getrennt mit DeepL Write überarbeiten, bleiben Sie dort innerhalb des Limits von 3.000 Zeichen. Und in der Zeit, in der Sie den Abschnitt überarbeiten, lassen Sie ChatGPT einfach das nächste Kapitel schreiben.

Text verlängern lassen: Wenn der Text nur mittellang werden soll, bitten Sie ChatGPT den Text entsprechend der finalen Gliederung zu schreiben. Ist der Text zu kurz, fordern Sie ChatGPT so oft auf, ausführlicher zu schreiben, bis es passt.

Die Kontinuität erhalten

Anwender berichten, dass ChatGPT bei diesen Vorgehensweisen manchmal die Kontinuität verliert. Wichtige Informationen werden vergessen oder Inhalte wiederholt. Das verhindern Sie, indem Sie zentrale Informationen nach ein paar Antworten erneut eingeben. Erinnern Sie ChatGPT so an Ihre Anforderungen, wie zum Beispiel an die Keywords.

Neuland KI

Die alltägliche Arbeit mit künstlicher Intelligenz ist für die meisten Unternehmen echtes Neuland. Anwenderinnen und Anwender lernen täglich dazu. Probieren Sie aus, arbeiten Sie mit Varianten, gehen Sie in den Austausch, folgen Sie führenden Expertinnen und Experten wie Isabella Bedoya oder Artur Kosch auf LinkedIn. So finden Sie nach und nach die perfekten Lösungen für Ihre Aufgabenstellungen und sparen viel Zeit, Geld und Mühe. Es lohnt sich!

Um die besten Ergebnisse von ChatGPT zu erhalten, empfehle ich die Version GPT-4. Sie ist der Vorgängerversion 3.5 deutlich überlegen. Die Abokosten von nur 20 Dollar im Monat spielen Sie schnell wieder ein.

48 ChatGPT-Business-Prompts

Für Unternehmen aller Art und Größe habe ich eine Sammlung mit 48 ChatGPT-Business-Prompts erstellt. Die Sammlung enthält Lösungen für:

* Markenentwicklung

* Content-Erstellung

* Produktmarketing

* PR und Medien

* Kundenbeziehung und Kommunikation

* SEO und Webdesign

* Social Media und Online Marketing

* Verkaufsstrategie

Ob Unternehmensleitung, Marketing- und Kommunikationsexperten, Kleinunternehmer und Freelancer, Texter, Autoren und Redakteure oder Design- und Kreativteams – sie alle profitieren von der Arbeit mit diesen Prompts. Selbst, wenn Sie nicht alle Prompts nutzen, lohnt sich der Erwerb. Schon ein Prompt kann die Kosten bei der ersten Anwendung wieder einspielen.

Diese und 38 weitere Prompts sind im Paket enthalten:

* Storytelling im Marketing

* Produktbeschreibung erstellen

* Webseiten-Text schreiben

* Firmennamen entwickeln

* Elevator-Pitch-Generator

* Blogtext schreiben

* LinkedIn Beitrag schreiben

* Über-uns-Text schreiben

* Social-Media-Strategie erstellen

* Newsletter erstellen

Hochwertige Prompts vs. kostenlose Prompts

Im Web finden Sie kostenlosen Sammlungen mit hunderten oder tausenden Prompts. Allein diese Anzahl zeigt, wie wenig spezifisch die Prompts sind. Meine Prompts sind so aufgebaut, dass Sie alle nötigen individuellen Informationen einsetzen können. Das macht auch die Ergebnisse individuell und hochspezifisch für Ihr Unternehmen.

Besuchen Sie meine Seite: https://www.wortkind.de/shop/prompts-kaufen/.

Über 400 englischsprachige Prompts und täglich neue bekommen Sie hier: https://promptbase.com/profile/kingofprompts.

