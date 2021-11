Die Cabriosaison ist vorbei – zumindest nördlich der Alpen. Wer sein Cabrio jetzt gut gepflegt einwintert, macht sich selbst eine Freude – hier die besten Tipps vom Profi.

Bei Planen Meisel, dem Experten für Sonnenschutz, Markisen und Cabrioverdecke weiß man, worum es geht. Immerhin fertigt und repariert man im Unternehmen seit vielen Jahrzehnten Cabrioverdecke und Bootsverdecke. Das Cabrio im Winter ist eine oft gestellte Frage an die Profis. Eines gleich vorweg: Den Winter verbringt das Cabrio mit geschlossenem Verdeck. Und was kann man noch tun?

o Das Verdeck trocken oder feucht abbürsten, dann die Gummiprofile reinigen und mit spezieller Gummipflege behandeln.

o Alle Bodenmatten aus dem Fahrzeug nehmen und bei dieser Gelegenheit gleich auf Roststellen oder feuchte Stellen prüfen. Den Innenraum des Fahrzeuges säubern und mit den entsprechenden Mitteln pflegen, wie Cockpitpflege für die Kunststoffteile oder Lederpflege.

o Im Motorraum werden Öl und Kühlerwasser geprüft. Unbedingt den Frostschutz prüfen und gegebenenfalls nachfüllen.

o Den Tank voll füllen, das verhindert Rost im Tank.

o Grundsätzlich sollten Roststellen noch vor dem Winter ausgebessert werden – wer das nicht mehr schafft, legt eine Liste an, damit im Frühling nichts vergessen wird.

o Eine gründliche Außenreinigung ist sehr zu empfehlen – wenn Schmutz, Vogelkot oder Baumharz lange Zeit zum Einwirken haben, können sie Rost fördern.

o Die Handbremse nicht anziehen.

o Sollte das Fahrzeug länger als zwei Monate stehen, alle zwei Monate die Batterie aufladen.

Mit diesen Tipps vom Profi wird das Cabrio wie neugeboren aus dem Winterschlaf kommen – und wer danach Fragen und Anliegen in Sachen Verdeck hat, wendet sich am besten direkt an die Experten von Planen Meisel: planen-meisel.at.

