Seit zehn Jahren gibt Eventcreator Norman Pohl Vollgas und trotzte auch der Corona-Krise. Neue Ideen und tolle Events – das ist seine Passion. Nun feiert er am 25. September das Jubiläum gebührend.

Verkauf gestartet: Begrenzte Tickets für Jubiläums-Event

Eventcreator by Norman Pohl gibt jeden Tag 119%

Frankfurt, 10.09.2021. „Lifetime of passion“ – das ist viel mehr als ein Slogan, den Norman Pohl für sein zehnjähriges Jubiläum kreiert hat. Er steht für die Vision, die Eventcreator by Norman Pohl lebt. „Ich liebe es, außergewöhnliche Events zu veranstalten und Menschen unvergessliche Momente zu schenken“, sagt der Unternehmer. Vor zehn Jahren wagt der 35-Jährige den Sprung in die Selbstständigkeit und übernimmt eine kleine (35 Quadratmeter!) Bar in Eschborn. Er glaubt von Anfang an an seinen Erfolg und entwickelt Konzepte, die ankommen. So dauert es nicht lange bis er noch zwei weitere Location eröffnet: Eine im Main-Taunus-Zentrum, gefolgt von einer weiteren Location in Eschborn.

Heute befindet sich seine neueste Eventlocation im Access Tower in Niederrad auf insgesamt über 419 Quadratmetern mit einem attraktiven Outdoor-Bereich. Dort bietet Norman Pohl einzigartige Veranstaltungen. „Viele haben mich für verrückt erklärt, dies in Zeiten der Pandemie zu machen“, erklärt Norman Pohl. Der Erfolg gibt ihm jedoch recht: Vor allem durch die Großzügigkeit der Räume und die außergewöhnliche Außenterrasse sind auch größere Events möglich. „Mir fällt immer eine kreative Lösung ein, die sich selbstverständlich stets an den jeweils aktuellen Corona-Regeln orientiert“, so der Eventcreator.

Er weiß, dass es gerade in Krisenzeiten wichtig ist, neue Ideen zu entwickeln und am Ball zu bleiben. Ganz nach seiner Devise: Alleine stark, gemeinsam unschlagbar. So initiierte er während der durch Kontaktbeschränkung geprägten Corona-Zeit im Sommer einen außergewöhnlichen Lifestyle Drive-in und in der Adventszeit einen einzigartigen Weihnachtsmarkt Drive-in. „Unvergessliche Momente zu schenken und ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern – das ist meine Motivation“, erklärt er. Das sind auch die Gründe, warum er als Moderator und Speaker so gefragt ist.

„Ich bin ein Grundoptimist und brenne für mein Statement „Everyday 119 %“, sagt der Impulsgeber. Ein Ergebnis ist zum Beispiel ein individueller Shop mit einer stylischen und hochwertigen Kollektion von Shirts, Hoodies und Sneakern.

Legendär sind seine Jubiläums-Parties. Auch da dreht sich alles rund um das Motto „Everyday 119%“. 519 Gäste, 19 Minuten Feuerwerk und eine gesperrte Straße für die Jubiläumsfeier. Solche Erlebnisse sind sicher noch vielen bekannt. „Wir werden auch am 25. September eine außergewöhnliche Party unter dem Motto „Lifetime in passion – 10 years“ starten“, freut sich der Unternehmer. Heiße Beats vom Skyliner- Resident Dj, „DJ Thomka“ und DJ Maurizio sind garantiert. Corona bedingt gibt es dieses Mal limitierte Karten. Besonders begehrt sind die VIP-Tickets, die keine Wünsche offenlassen. Noch sind einige zu haben. Wer dabei sein will, muss schnell sein. Karten gibt es hier

Eventcreator by Norman Pohl ist ein Unternehmen aus der Lifestyle Event-Gastronomie, das seinen Ursprung im Jahr 2011 hat. Inhaber und Geschäftsführer Norman Pohl kreierte im Pandemie-Jahr 2020 mit seinem Team diverse Drive-in Veranstaltungen, die für große Aufmerksamkeit sorgten. Sein Credo: Ich schenke Menschen unvergessliche Momente. Seine neuste Eventlocation befindet sich im Access Tower Niederrad. Zudem ist er gefragter Speaker und Moderator.

