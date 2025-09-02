SKINCREW® Mainz: Ästhetische Medizin unter der Leitung von dr. med. Maximilian Klag

Mainz, 2. September 2025 – Seit Mai gibt es eine weitere Top-Adresse für moderne Ästhetische Medizin in Mainz: Die SKINCREW®, bekannt aus Heidelberg und Frankenthal.

Geführt wird die Praxis von Gründer und ärztlichem Leiter dr. med. Maximilian Klag, unterstützt durch Dr. med. Jan Philip Suppelna. Gemeinsam stehen sie nun auch in Mainz mit der gewohnten Kombination aus medizinischer Präzision und persönlicher Betreuung für ganzheitliche Behandlungskonzepte auf höchstem Niveau.

Umfangreiches Behandlungsspektrum am neuen Standort

Die SKINCREW® Mainz bietet ein umfangreiches Angebot an ästhetischen Behandlungen, gezielt auf die Wünsche und Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten abgestimmt. Dazu zählen unter anderem:

o Botox®- und Hyaluron-Behandlungen zur Faltenglättung und Volumenauffrischung

o Fett-weg-Spritze (Injektionslipolyse) zur Konturierung kleiner Fettdepots

o moderne Lasertherapien zur Hautverjüngung, Aknenarben-Reduktion, dauerhaften Haarentfernung und Tattooentfernung

o Behandlungen mit Biostimulatoren wie Radiesse® und Sculptra® zur Förderung der körpereigenen Kollagenbildung und Volumenregeneration

o Polynukleotid-basierte Therapien zur zellulären Hauterneuerung

Bei allen Behandlungen stehen natürliche Ergebnisse, die das Wohlbefinden nachhaltig stärken, im Fokus.

dr. med. Maximilian Klag: Individuelle und ganzheitliche Betreuung

Mit dr. Klag steht in Mainz ein erfahrener Spezialist für Ästhetische Medizin an der Spitze, der sich mit Präzision und Empathie seinen Patientinnen und Patienten widmet. Begleitet wird er von Dr. Suppelna – für eine ganzheitliche und einfühlsame Behandlung von der Erstberatung bis zur Nachsorge. Gemeinsam garantieren sie höchste fachärztliche Standards in angenehmer Atmosphäre.

„Bei der SKINCREW® in Mainz bieten wir nicht einfach Behandlungen, sondern ganzheitliche Hautkonzepte, die auf wissenschaftlicher Diagnostik, moderner Technik und einem tiefen Verständnis für Ästhetik beruhen. Unser Ziel ist es, Patientinnen und Patienten ein gutes Gefühl zu geben“, so dr. med. Maximilian Klag.

Über die SKINCREW® Aesthetic Doctors

Die SKINCREW® Aesthetic Doctors haben sich auf Ästhetische Medizin und Laserbehandlungen spezialisiert. Unter der Leitung von dr. med. Maximilian Klag bietet das Team aus erfahrenen Ärzten an den Standorten in Heidelberg, Frankenthal und Mainz ein umfassendes Angebot an Behandlungen, individuell auf die Patientin bzw. den Patienten zugeschnitten – von Faltenbehandlungen über moderne Laserverfahren bis hin zur Haarchirurgie. Natürlichkeit, Präzision und ganzheitliches Wohlbefinden stehen dabei stets im Fokus.

