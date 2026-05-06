Siqual Design: Yvonne Zimprich und Wolf Doser über gutes Design

Siqual Design zeigt, wie reduzierte Gestaltung, Metall als Werkstoff und präzise Herstellung zu langlebigen Möbeln für Innenräume und Outdoor-Bereiche führen.

Stuttgart, Mai 2026 – Gutes Design beginnt für Yvonne Zimprich und Wolf Doser mit Reduktion: Funktion, Material und Form werden so präzisiert, dass nur das Wesentliche bleibt. Mit ihrem Stuttgarter Label Siqual Design übertragen sie diese Haltung auf eine Kollektion minimalistischer Metallmöbel und Wohnaccessoires für Innenräume und Outdoor-Bereiche. Beistelltische aus Metall, Tabletts und Regale wirken klar, ruhig und durch ihre Farbwahl präsent. Ihre Gestaltung folgt keiner dekorativen Idee, sondern einer strukturellen Logik, die sich aus Nutzung und Material entwickelt.

„Die reduzierte Gestaltung der Siqual-Kollektion eröffnet Spielraum: für unterschiedliche Räume, Stile und Nutzungen“, erklärt Yvonne Zimprich.

Zentral für ihre Arbeit ist die enge Verbindung von Entwurf und Herstellung. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Georg Simzian und dessen Metall-Manufaktur in Rumänien entstehen Produkte, die industrielle Präzision mit handwerklicher Sorgfalt verbinden. Über 130 Mitarbeitende tragen dazu bei, jedes Detail mit hohem Qualitätsanspruch umzusetzen. Diese direkte Abstimmung ermöglicht es, Entwurfsentscheidungen konsequent in Material und Oberfläche zu übersetzen.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Verarbeitung von Metall als langlebigem Werkstoff. Es erlaubt klare Kanten, stabile Konstruktionen und eine reduzierte Formensprache, die sowohl im Innenraum als auch im Outdoor-Bereich Bestand hat. Farbigkeit wird gezielt eingesetzt: nicht als Dekor, sondern als integraler Bestandteil des Entwurfs.

Dem Design-Duo Doser und Zimprich geht es nicht um kurzfristige Trends, sondern um Dauerhaftigkeit – im materiellen wie im gestalterischen Sinn. Ihre Entwürfe sind so angelegt, dass sie sich nicht aufdrängen, sondern begleiten: im Alltag, im Raum, über viele Jahre hinweg. Materialien, Proportionen und Funktionen werden so gewählt, dass sie langfristig bestehen können und auch nach Jahren noch selbstverständlich wirken.

Wolf Doser fasst zusammen: „Siqual Design steht damit für eine leise, aber konsequente Form des Designs – eine, die nicht erklärt werden muss, sondern sich im Gebrauch erschließt.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Doser + Zimprich GbR

Herr Wolf Doser

Mörikestr. 67

70199 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711 66487315

web ..: https://siqual-design.com/

email : info@doser-zimprich.de

Über Siqual Design

Siqual Design entwickelt minimalistische Möbel und Wohnaccessoires aus Metall für den Innen- und Außenbereich. Die Siqual-Kollektion verbindet funktionale Klarheit mit langlebiger Qualität und zeitloser Ästhetik.

Pressekontakt:

Doser + Zimprich GbR

Frau Yvonne Zimprich

Mörikestr. 67

70199 Stuttgart

fon ..: 0711 66487315

email : info@doser-zimprich.de

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