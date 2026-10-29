Sind Falträder nur für den Arbeitsweg? DAHON hat die Antwort

E-Hemingway: E-Unterstützung trifft Gravel-Vielseitigkeit

Falträder sind heute mehr als ein Fahrzeug für den Arbeitsweg. Neue Rahmenkonstruktionen, elektrische Unterstützung und durchdachte Faltmechanismen erschließen zusätzliche Einsatzbereiche: höhere Zuladung, längere Strecken mit Motorhilfe und Ausflüge auf Schotterwegen und in gemischtem Gelände.

DAHON deckt diese Anforderungen mit drei Modellreihen ab: der Schwerlast-Serie Mariner HD und Mariner XL, dem E-Hemingway und dem LUNDEN GR. Die Mariner-Modelle sind auf maximale Zuladung ausgelegt, das E-Hemingway verbindet E-Antrieb mit Geländetauglichkeit, und das LUNDEN GR bringt Gravel-Eigenschaften in ein Tri-Fold-Design.

Im Zentrum der DAHON-Faltradtechnik steht DAHON-V Tech – eine Methode für Rahmentests und Konstruktion, die Physik, computergestützte Finite-Elemente-Analysen (FEA) und Dehnungsmessstreifen kombiniert, um die Rahmensteifigkeit zu messen und gezielt zu verbessern.

Mit DAHON-V Tech lässt sich die Rahmensteifigkeit um 33 Prozent steigern. Daraus ergeben sich in der Praxis je nach Fahrergewicht, Gelände und Laufradgröße Geschwindigkeitsvorteile von 5 bis 15 Prozent. Zu den zentralen Technologien gehören DELTECH und das Super Down Tube, die in der gesamten Faltradpalette zum Einsatz kommen.

Welches DAHON Faltrad zu welchem Fahrprofil passt, zeigt der folgende Vergleich.

1. Schwerlast-Falträder: Mariner HD und Mariner XL

Mariner HD und Mariner XL gehören zur selben Schwerlast-Serie. Sie sind für Menschen gedacht, die mehr transportieren wollen, ohne auf die Vorteile eines Faltrads zu verzichten.

Beide Modelle sind für eine maximale Zuladung von 150 kg ausgelegt und nutzen die DAHON-V-Technologien einschließlich DELTECH und Super Down Tube. Der Mariner HD wurde auf der Taipei Cycle 2026 mit dem d&i Award ausgezeichnet.

Der wichtigste Unterschied liegt in der Laufradgröße:

* Mariner HD: 20 Zoll – kompakter im Packmaß.

* Mariner XL: 22 Zoll – für alle, die größere Laufräder bevorzugen.

Die Serie setzt auf einen K-Rahmen aus Flugzeugaluminium. Rahmen, Gabel und Sattelstütze werden mit Lasten geprüft, die 50 Prozent über den Anforderungen für gewöhnliche Stadtfahrräder liegen; die Lenksäule wird mit 30 Prozent höheren Lasten getestet. Zum Prüfprogramm gehören außerdem 100.000 Lastwechsel.

Zur Ausstattung zählen ein Shimano-8-Gang-Antrieb, ein DAHON-Kettenblatt mit 52 Zähnen, eine Kassette mit 11 bis 32 Zähnen und Scheibenbremsen.

Mariner HD und Mariner XL bieten damit zwei Laufradgrößen für alle, die Zuladung und eine robuste Bauweise in den Vordergrund stellen.

2. E-Hemingway: E-Unterstützung trifft Gravel-Vielseitigkeit

_Das E-Hemingway verbindet elektrische Unterstützung, Faltbarkeit und Geländetauglichkeit – Bild: DAHON_

Das E-Hemingway vereint elektrische Unterstützung, Faltbarkeit und Geländetauglichkeit in einem Fahrrad – für den Arbeitsweg genauso wie für Touren abseits befestigter Straßen.

Der Hecknabenmotor leistet 250 W und liefert bis zu 42 Nm Drehmoment. Ein Drehmomentsensor reagiert in 0,01 Sekunden; die intelligente Unterstützung passt die Motorleistung an die Fahrsituation an. Das LCD-Display zeigt die wichtigsten Fahrdaten und die fünf Unterstützungsstufen.

Der wechselbare Akku ist im Rahmenrohr untergebracht und nutzt Samsung-21700-Zellen; das integrierte GaN-Ladegerät ersetzt ein separates Ladegerät. Die unterstützte Reichweite liegt unter geeigneten Bedingungen bei bis zu 100 km. Die tatsächliche Reichweite hängt unter anderem von Fahrergewicht, Gelände und gewählter Unterstützungsstufe ab.

Mit rund 19 kg ist das E-Hemingway deutlich leichter als viele E-Bikes auf dem Markt. Sein F-Rahmen aus Aluminium wurde mit DAHON-V Tech konstruiert, inklusive DELTECH und Super Down Tube, um Steifigkeit und Kraftübertragung zu verbessern. Die 20-Zoll-Reifen Schwalbe Billy Bonkers sind für unterschiedliche Untergründe geeignet. Das maximale Fahrergewicht gibt der Hersteller mit 105 kg an.

Faltbarkeit und E-Antrieb machen das E-Hemingway zu einer praktischen Wahl für alle, die im Alltag flexibel bleiben und trotzdem Schotterwege und gemischtes Gelände ausprobieren wollen.

3. LUNDEN GR: Gravel-Vielseitigkeit im Tri-Fold-Design

Das LUNDEN GR ist DAHONs erstes Tri-Fold-Modell mit DAHON-V Tech. Es verbindet ein kompaktes Packmaß mit Gravel-Tauglichkeit und richtet sich an alle, die nicht auf Asphalt bleiben möchten – unebene Wege, Schotterpisten und ähnliches Gelände inklusive.

Der neu konstruierte 20-Zoll-Rahmen hat eine direkte Verbindung zwischen Steuerrohr und Tretlager, verstärkte Sitzstreben und DAHON-V Tech mit dem patentierten DELTECH. Das erhöht Rahmensteifigkeit und Fahrstabilität. Ein Shimano-8-Gang-Antrieb und 2,0 Zoll breite Reifen machen das Rad für Stadtstraßen, unebene Wege und leichten Schotter geeignet.

Gefaltet ist das LUNDEN GR 12 Prozent kleiner als herkömmliche 20-Zoll-Falträder. Das erleichtert den Transport, ohne beim Fahrgefühl Abstriche zu machen.

Mit dem Suspension-Control-Schalter am Lenker lässt sich die Federung mit einem Klick an wechselnde Untergründe anpassen – das balanciert Tritteffizienz und Dämpfung. Verstellbarer Lenker und verstellbare Sattelstütze erlauben zudem eine feine Anpassung der Sitzposition.

Als erstes Tri-Fold-Modell mit DAHON-V Tech verbindet DAHON hier Rahmenkonstruktion, Gravel-Eigenschaften und kompakte Faltbarkeit in einem Design.

Gut geeignet für: Fahrerinnen und Fahrer, die ein kompaktes Tri-Fold mit DAHON-V-Technik für Stadt, Schotterwege und Ausflüge suchen.

DAHON-Falträder im Vergleich

* Mariner HD: Schwerlast-Faltrad, 20 Zoll, 150 kg Zuladung, Shimano 8-Gang, Scheibenbremsen.

* Mariner XL: gleiche Basis mit 22-Zoll-Laufrädern.

* E-Hemingway: E-Faltrad mit 250-W-Hecknabenmotor, bis zu 42 Nm, bis zu 100 km unterstützte Reichweite, rund 19 kg.

* LUNDEN GR: Tri-Fold mit 20-Zoll-Rädern, 2,0-Zoll-Reifen, 12 Prozent kleinerem Packmaß und Suspension Control.

So finden Sie das richtige DAHON Faltrad

Wer mehr als sich selbst und einen Rucksack transportieren will, ist bei der Mariner-Serie richtig. Mariner HD und Mariner XL sind für 150 kg Zuladung ausgelegt – der HD für kompakte 20-Zoll-Räder, der XL für 22 Zoll.

Für Steigungen und längere Strecken ist das E-Hemingway die Wahl: 250 W, fünf Unterstützungsstufen und bis zu 100 km Reichweite mit Motorhilfe, und das in einem Rad, das sich weiterhin falten lässt.

Wer den Asphalt verlassen will, wählt das LUNDEN GR: Gravel-Reifen, Federung per Klick am Lenker und ein Packmaß, das 12 Prozent kleiner ist als bei herkömmlichen 20-Zoll-Falträdern.

Vor der Entscheidung helfen vier Fragen: Wie oft wird das Rad gefaltet und transportiert? Wo soll es gefahren werden? Was muss mit? Und wie wichtig ist elektrische Unterstützung im Alltag? Ein Blick in die Herstellerangaben zeigt anschließend, ob das gewählte Modell die eigenen Anforderungen erfüllt.

Finden Sie Ihr DAHON Faltrad

Von Schwerlast-Falträdern über E-Bikes mit Faltmechanismus bis zu Gravel-Tri-Folds: DAHON bietet für unterschiedliche Fahrprofile passende Lösungen.

Mit DAHON-V Tech als Grundlage für Rahmentests und Konstruktion entwickelt die Marke Falträder für immer mehr Fahrerinnen, Fahrer und Einsatzbereiche.

Vergleichen Sie die Modelle, prüfen Sie die technischen Daten und finden Sie das Faltrad, das zu Ihnen passt – hier geht es zur Faltrad-Kollektion:

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Über DAHON

DAHON wurde 1982 in Kalifornien von Dr. David T. Hon gegründet und ist eine globale Faltradmarke sowie Pionier des modernen Faltrads. Das Unternehmen ist als DAHON TECH an der Hongkonger Börse notiert (HKEX: 2543) und entwickelt Falträder und verwandte Mobilitätsprodukte für Märkte weltweit.

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