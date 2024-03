Simply V Grill & Pfanne befeuert den Sommer – Neue Sorte, neue Verpackung

Bekannte Influencerin Jana Ina verkörpert Simply V-Werte perfekt

– Umweltfreundlichere Verpackung durch Verzicht auf Pappschachtel

– Aktivierung am PoS, in digitalen Medien und im TV

– bestens geeignet zum Anfeuern während der Fußball-EM

Simply V ergänzt seine Sommer-Best-Performer jetzt um eine neue, besonders raffinierte Sorte: Der Simply V Grill & Pfanne Smoky BBQ Style bringt mit seinem würzig-intensiven Raucharoma jeden ins Schwärmen – auch Jana Ina, mit der die Marke diese neue Sorte gemeinsam konzipiert hat. Mit ihrem ansteckenden Lachen und ihrer Lebensfreude verkörpert die bekannte Influencerin die Leichtigkeit von Simply V perfekt.

Der neue Simply V Grill & Pfanne Smoky BBQ Style sorgt zusammen mit den Varianten „Herbs – Italian Style“ und „Tomato – Napoli Style“ für reichlich Abwechslung, nicht nur im Sommer. Alle drei Sorten stehen ab sofort in einer neu gestalteten, aufmerksamkeitsstarken Folienverpackung ohne Pappschachtel in den Kühlregalen. Der Verzicht auf die Pappschachtel ist eine bewusste Entscheidung pro Umwelt. Eine Aluschale ist ebenfalls nicht erforderlich, denn der Simply V Grill & Pfanne ist grillstabil und kann ohne Unterlage auf den Rost gelegt werden. Er schmeckt allein, aber auch zu Grillkartoffeln, Gemüse oder als Burger: Seine vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten sind typisch für alle Produkte der Marke.

Posts von Jana Ina, Spots vor und nach „Hensslers schnelle Nummer“

Die Einführung von Grill & Pfanne Smoky BBQ Style begleitet Simply V mit einer wirkungsvollen Aktivierung direkt am PoS, in digitalen Medien und im Fernsehen. Jana Ina stellt die neue Sorte auf ihren sozialen Medien mit mehr als 800.000 Followern vor. Im TV ist Simply V vor und nach „Hensslers schnelle Nummer“ im RTL-Mittagsjournal „Punkt 12“ im Mai und Juni präsent. Am PoS sorgt ein aufmerksamkeitsstarkes Gewinnspiel im April bis Juli für Aufmerksamkeit. Darüber hinaus läuft die Kampagne zum Markenrelaunch von Simply V unverändert weiter auf YouTube und Streaming-Diensten wie Netflix und RTLplus.

Die Simply V Sommer-Trilogie zum Anfeuern: Grill & Pfanne, Hirte und Caprese

Die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer macht noch mehr Lust aufs Grillen. Immer häufiger kommen dann fleischlose Alternativen auf den Grill, wie eine Studie des Marktforschungsinstituts GfK* zeigt. Dabei ganz oben auf der Hitliste: der Simply V Grill & Pfanne. Die Grillkäse-Alternative ist mit weitem Abstand Marktführer in diesem Segment. Darüber hinaus bietet Simply V zwei weitere Produkte mit Sommer-Feeling: Die Weißkäse-Alternative Simply V Hirte ist mit ihrer milden Frische und der angenehm cremigen Konsistenz die perfekte Salatzutat. Und wer kann sich einen Sommer ohne Simply V Caprese vorstellen? Tomaten werden damit zu einem sommerlich leichten Geschmackserlebnis, bei dem jeder gern zugreift.

* GfK-Pressemitteilung „Der Veggie-Trend ist auch beim Grillen angekommen“, Juli 2022

Das Simply V Sommer-Sortiment im Überblick

Produkt / Größe / UVP

Simply V Grill & Pfanne Smoky BBQ Style / 150 g / 2,99 EUR

Simply V Grill & Pfanne Herbs Italien Style / 150 g / 2,99 EUR

Simply V Grill & Pfanne Tomato – Napoli Style / 150 g / 2,99 EUR

Simply V Hirte / 150 g / 2,99 EUR

Simply V Caprese / 125 g / 2,99 EUR

Weitere Informationen unter: https://www.simply-v.de/de/

Über die E.V.A. GmbH und Simply V:

Die E.V.A. GmbH wurde 2015 gegründet als Antwort auf den Wandel der Esskultur und der damit einhergehenden wachsenden Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln. Als Teil der Hochland-Gruppe verfügt das Unternehmen über ausgereiftes Käse-Know-how und entwickelt und produziert pflanzliche Alternativen für viele beliebte Käse-Kategorien. Die Gesellschaft mit Sitz in Oberreute beschäftigt derzeit rund 170 Mitarbeitende an drei Standorten.

Mit der Marke Simply V stellt die E.V.A. GmbH die beliebtesten pflanzlichen Käse-Alternativen her und ist damit Marktführer in diesem Segment. Simply V Produkte werden mit wenigen ausgesuchten Zutaten hergestellt und machen nachhaltigen Genuss ganz einfach. Simply V gibt es zum Streichen, als Scheiben oder Block, als geriebene Varianten, als Feta- und Mozzarella-Alternativen, für Grill und Pfanne sowie als Quark-Alternative.

