SIHOT und Hotelbird starten gemeinsame Digitalisierungsoffensive der Customer Journey für die Hotellerie

Die beiden Unternehmen gehen eine strategische Partnerschaft ein, um weltweit Hotelkunden eine exklusive digitale Guest-Journey-Technologie anbieten zu können.

Zusammen stellen die Hotelmanagementsoftware SIHOT und der Spezialist für digitale Prozesse Hotelbird die Kerntechnologie und Data Points für eine nahtlose digitale Guest-Journey bereit. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits mit einigen gemeinsamen Hotelkunden zusammen. Dazu gehören unter anderem Achat, Brera, GSH Hotels, Seminaris Hotels und Motel One. Dabei profitieren die Hoteliers von bewährten Systemintegrationen, die eine Datenübertragung in Echtzeit ermöglichen, um die Effizienz zu steigern: von verbesserten Bezahleinrichtungen bis zu einem gesteigerten Gästeerlebnis.

Die nahtlose Integration von Hotelbird in die Hotelmanagementsoftware SIHOT.PMS bietet darüber hinaus einen hohen Automatisierungsgrad und umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten, wodurch Hotels verschiedene Digitalisierungsstufen in der Guest Journey ermöglicht werden. Diese Integration umfasst außerdem Links zu führenden Zahlungssystemen, welche eine automatische Rechnungserstellung und Rechnungsaufteilung zulassen. Darüber hinaus ist das System von Hotelbird mit den wichtigsten Herstellern von Schließsystemen kompatibel. Somit wird eine Vielzahl von Türöffnungsoptionen wie beispielsweise die Erstellung digitaler Schlüsselkarten über Selbstbedienungsterminals an Hotelrezeptionen oder die Verwendung von Gäste-Smartphones als BLE- und Online-Digitalschlüssel angeboten.

Diese Integrationen stellen nun zukünftig sicher, dass Hotels ihren Gästen ein zeitgemäßes sowie komfortables Erlebnis in Bezug auf die Customer Journey bieten können. Die enge Zusammenarbeit von Hotelbird und der Unternehmensgruppe SIHOT sorgt zukünftig für einen hohen Automatisierungsgrad und eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten.

Hotelbird ist der führende Anbieter von Check-in- und Check-out-Services in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seine hochmoderne Technologie wird derzeit in über 90.000 Hotelzimmern eingesetzt. Die innovative progressive Web-App von Hotelbird stattet Hotels mit den notwendigen Tools aus, um die Effizienz der Betriebe zu steigern und ihre Gäste mit einem digitalen Reiseerlebnis zu begeistern.

„Unsere strategische Partnerschaft bedeutet, dass Hotels ein Premiumprodukt genießen können, welches das beste digitale Gästeerlebnis bietet und den heutigen Anforderungen der Hotels entspricht“, so Carsten Wernet, CEO der Unternehmensgruppe SIHOT. „Viele führende Hotelmarken vertrauen auf Hotelbird. Ihr Kundenservice und ihre Schulungen entsprechen unseren Werten, um die Mitarbeiter mit einem einfachen und effizienten Onboarding aktiv zu unterstützen. Zusätzlich profitieren unsere Hotelpartner von dem Erfahrungsschatz von Hotelbird.“

Die Lösungen von Hotelbird sind gut in eine bestehende, digitale Umgebung integrierbar und erfordern somit keine aufwändige Einrichtung oder ein umlernen. Mit umfassender Mitarbeiterschulung und Konfigurationsunterstützung lässt sich der digital gesteuerte Check-in/Check-out nahtlos in die Hotelmanagementsoftware von SIHOT integrieren.

„Während sich die Hotelleriebranche weiterentwickelt und digitale Gästelösungen einführt, ist Hotelbird stolz darauf, eine Vorreiterrolle einnehmen zu können“, ergänzt Juan Sanmiguel, CEO von Hotelbird. „Durch unsere Partnerschaft mit SIHOT und die Bereitstellung unseres nahtlosen Check-ins/out-Produkts möchten wir nicht nur die Prozesse in den Hotels vereinfachen, sondern es ermöglichen, den Gästen mehr Aufmerksamkeit schenken zu können. In den letzten Jahren haben wir übrigens gesehen, dass die Hotelbranche schnell dazu übergegangen ist, digitale Lösungen für Gäste zu implementieren. Es ist daher großartig, mit einem langjährigen Hoteltechnologiepartner zusammenzuarbeiten, um eine einheitliche Guest Journey für einen globalen Kundenstamm zu entwickeln. Mit dem modularen System von SIHOT können wir das digitale Erlebnis vollständig an jedes Hotel anpassen.“

SIHOT ist ein Hotelsoftwareprodukt der GUBSE AG. Mit SIHOT bietet das bis heute inhabergeführte Unternehmen ein modulares Hotelmanagement-Softwaresysteme für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die SIHOT Hotelmanagement-Plattform deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung.

Das Produktportfolio von SIHOT beinhaltet ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

SIHOT ist eine modulare Suite. Diese ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Die 1986 gegründete GUBSE AG beschäftigt weltweit rund 230 Mitarbeitende an sieben Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



