SIHOT liefert Hotelreservierungen an Apple und Google Wallets

Digitalisierung der Hotellerie: Gäste profitieren zukünftig von einem schnellen und optimierten Check-in-Prozess mit sofortigem Zugriff auf Reservierungsdetails via Mobilgerät.

Der Anbieter von Hotelmanagementsoftware hat die Buchungsinformationen voll digitalisiert, sodass Hotelreservierungen zu Apple oder Google Wallets hinzugefügt werden können. Durch die Verwendung eines QR-Codes in der digitalisierten Hotelreservierung profitieren Gäste unter anderem von einem nahtloseren digitalen Erlebnis bei dem Check-in. Mit einem direkten Zugriff auf detaillierte Buchungsinformationen auf den eigenen Mobilgeräten sowie reibungsloser Integration mit bestehenden SIHOT-Produkten – wie SIHOT.PMS, SIHOT.WEB, SIHOT.KIOSK und SIHOT.GO! – vereinfacht eine digitalisierte Reservierungsbestätigung die Identifizierung der Gäste an der Rezeption oder an den Selbstbedienungsterminals.

Diese Entwicklung bietet den Nutzern neuen Komfort, da sie dank Google oder Apple Wallets alle Reisedetails leicht auf ihrem mobilen Gerät jederzeit abrufen können. Somit ergibt sich eine weitere Möglichkeit, die digitale Transformation der Branche fortzuführen, indem die Betriebseffizienz verbessert und gleichzeitig die Gästekommunikation optimiert wird. Dank modernster Technologie können Gäste jederzeit nahtlos auf ihre Buchungsdaten zugreifen – direkt über ihr Apple- oder Google-Wallet. Dies sorgt für einen reibungsloseren Check-in, reduziert die mühsame Suche nach Bestätigungsmails und hält alle wichtigen Reisedetails bequem parat.

„Wir möchten das Gästeerlebnis weiter verbessern. Denn wir alle wissen, wie frustrierend und mühsam es sein kann, für eine Buchungsbestätigung Hunderte von E-Mails durchforsten zu müssen. Über Apple oder Google Wallet bieten wir daher nun sofortigen Zugriff auf die Reservierungsinformationen, sodass Hotels schnelle Check-ins an der Rezeption oder mit unseren automatisierten Selbstbedienungssystemen ermöglichen können. „Wenn diese Informationen leicht zur Hand sind, werden darüber hinaus auch Warteschlangen bei der Ankunft verkürzt“, so Carsten Wernet, CEO der Unternehmensgruppe SIHOT.

Während die Reservierungsbestätigungen den Schlüsselaustausch an Check-in-Terminals erleichtern, müssen die Gäste weiterhin lediglich die relevanten Informationen angeben, um ihren Aufenthalt abzuschließen.

Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein modulares Hotelmanagement-Softwaresystem für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die Hotelmanagement-Plattform der Unternehmensgruppe SIHOT deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet dabei ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

Die modulare Suite von SIHOT ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe SIHOT weltweit rund 250 Mitarbeitende an elf Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



