SIEGENIA vertraut im Service Management seit 20 Jahren auf Matrix42

Mittelständler nutzt die Lösung als zentrale Plattform für Effizienz und Agilität im Service Management. Mehr als 50 Workflows sorgen für Automatisierung und Standards.

Frankfurt/Main, 12.8.2025 – Matrix42, ein führender europäischer Anbieter von Service-Management-Lösungen, und SIEGENIA, ein mittelständischer Hersteller von Lösungen für Fenster, Türen und Schiebetüren sowie Lüftungs- und Smart-Home-Systeme, blicken auf ihre zwanzigjährige erfolgreiche Zusammenarbeit zurück und schmieden Pläne für die Zukunft.

Das Familienunternehmen SIEGENIA beschäftigt rund 2.800 Mitarbeitende an sechs internationalen Produktionsstandorten. Angetrieben von einer hohen Innovationsrate in der Informationstechnologie und dem rasanten Tempo von Veränderungen im Business muss die interne IT der SIEGENIA stets eine Vielzahl an neuen Anwendungen und Cloud Services im Unternehmen ausrollen. Mehr Services bedeuten auch mehr Komplexität und steigender Arbeitsaufwand. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen setzte SIEGENIA früh auf Standardisierung als Mittel gegen eine ausufernde Komplexität und auf Automatisierung zur Steigerung der Effizienz. Bereits 2005 führte das Unternehmen deshalb die Unified-Endpoint-Management-Lösung Empirum als erstes Matrix42-Produkt ein.

Was als Einsatz von Empirum für das Software Deployment begann, hat sich inzwischen zu einer ganzheitlichen Automatisierungsplattform entwickelt. Ganz im Sinne von Enterprise Service Management (ESM) steuert diese nicht nur ITSM-Prozesse, sondern auch Business-Prozesse wie E-Commerce oder das Onboarding neuer Lieferanten. Die Matrix42-Plattform unterstützt das interne IT-Team dabei, Services schnell und effizient bereitzustellen und so Innovation und Agilität zu fördern. Mit dem Matrix42-Partner innomea GmbH aus Alzenau steht SIEGENIA ein kompetenter und verlässlicher Partner zur Seite, der zusätzlich leistungsstarke Add-Ons für Matrix42 liefert.

„Wir haben mit Matrix42 eine neue Datenqualität und damit Transparenz über den Konsum von Services gewonnen. Sie wird die Grundlage für unsere interne Leistungsverrechnung bilden und uns dabei helfen, unsere Kosten weiter zu optimieren“, erläutert Christian Menn, Leitung IT Workplace Management bei der SIEGENIA GRUPPE, die Rolle der Plattform im Unternehmen.

Wichtige Meilensteine auf dem gemeinsamen Weg mit Matrix42 waren der erfolgreiche Aufbau eines ESM Service Stores, die Einführung von Assetmanagement, Service Desk und Change Management sowie die Umsetzung eines IT-Servicekatalogs. Weiterhin hat das Team von SIEGENIA mit Matrix42 und dem Add-on innomea Easy Workflow Creator mehr als 50 Workflows umgesetzt. Dazu gehören auch komplexe Prozesse wie das On-, Off- und Cross-Boarding von Mitarbeitenden oder das Life-Cycle-Management für IT-Assets. Doch selbst für einfachere Services macht eine Automatisierung mit Workflows aufgrund ihrer großen Anzahl viel Sinn. Die Automatisierung sorgt für mehr Effizienz und Standardisierung, während die lückenlose und einheitliche Dokumentation von Assets und Services zukünftig eine präzise Leistungsverrechnung ermöglicht und weiteres Einsparpotenzial bietet. Für die Zukunft plant SIEGENIA bereits die Umsetzung weiterer Services und Workflows mit Matrix42 und dem Partner innomea.

„Matrix42 ist seit über 20 Jahren ein fester Bestandteil unserer IT-Landschaft und unterstützt uns zuverlässig in nahezu allen Aspekten des IT Service Managements. Die Flexibilität der Plattform, ihre tiefe Integration in unsere Prozesse und die kontinuierliche Weiterentwicklung haben maßgeblich dazu beigetragen, unsere IT effizient, benutzerorientiert und zukunftssicher aufzustellen.“, benennt Ralph Meyndt, CIO der SIEGENIA GRUPPE die Stärken der Plattform für Service Management.

Besonders schätzt SIEGENIA zudem die Vorteile eines europäischen Herstellers. Matrix42 bietet – als European Choice im Service Management – sehr nahbar einen direkten Zugang zu Experten und Verantwortlichen, was die Zusammenarbeit erleichtert. Gleichzeitig lassen sich Datenschutz- und Compliance-Fragen unkompliziert klären, da das Unternehmen im deutschen Rechtsraum agiert und denselben Regularien unterliegt wie SIEGENIA. In einer stürmischen Zeit geopolitischer Unsicherheiten stärkt das zudem die digitale Souveränität des Mittelständlers.

Die vollständige Erfolgsgeschichte zum Service Management mit Matrix42 bei SIEGENIA steht hier bereit:

https://www.matrix42.com/de/kundenreferenzen

Weitere Informationen zum Konzept der European Choice im Service-Management:

https://www.matrix42.com/de/the-european-choice-in-service-management

