Sicherheitsportal.org das Vergleichsportal für Einbruchschutz

Sicherheitsportal.org bietet Transparenz im Dschungel der Überwachungstechnik

Angesichts steigender Einbruchszahlen ist das Bedürfnis nach Schutz in den eigenen vier Wänden so groß wie nie. Doch welches System hält, was es verspricht? Das neue Vergleichsportal Sicherheitsportal.org bringt Licht ins Dunkel und unterstützt Verbraucher mit unabhängigen Tests, fundierten Vergleichen und praktischen Ratgebern dabei, die optimale Lösung für Einbruchschutz und Hausüberwachung zu finden.

Es scheint so: Erst, wenn Gefahr im Verzug ist, denkt man im DACH-Raum an Einbruchschutz oder Hausüberwachung. Dieser Mindset ist im hiesigen Raum weit verbreitet. Und wenn der Verzugsfall eingetreten ist, dann wird aufgerüstet und sprichwörtlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, völlig überteuerte Lösungen beschafft obwohl die Lösung günstig und simpel sein kann.

Oftmals ist der erste Schritt zum wirksamen Einbruchschutz die gute Tarnung der Abwesenheit, die Vortäuschung von Anwesenheit sowie das Nichtbenutzen von Social Media, um irgendwelche Urlaubsankündigungen zu machen. Der Rest vom Einbruchschutz kann durch eine smarte Lösung realisiert werden, entweder präventiv z.B. durch Tür- oder Fenstersicherungen oder überwachend durch eine effiziente Alarmanage mit den entsprechend notwendigen Aktoren.

Das alles finden Sie auf der Seite sicherheitsportal.org, wo genau nach diesen beiden Prinzipien (präventiv vs. überwachend) unterschieden wurde, um die Lösungssuchenden im Verzugs- aber auch im vorausschauendem Planungsfall zu unterstützen, wenn etwa in der Nachbarschaft eingebrochen wurde.

Die Menüs enthalten alle möglichen Artikale der Sicherheitstechnik eingeordnet durch die beiden Hauptkathegorien, präventiver Einbruchschutz und Hausüberwachung, alphabetisch geordnet.

Um Ihnen einen gratis Start zu zu geben, können Sie hier die „10 grobe Fehler beim Einbruchschutz“ herunterladen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sicherheitsportal

Herr Axel Schwarzer

Schumannstrasse 22

01307 Dresden

Deutschland

fon ..: +49 163 12 49 261

web ..: https://sicherheitsportal.org

email : AGCL.Schwarzer@t-online.de

Pressekontakt:

Sicherheitsportal

Herr Axel Schwarzer

Schumannstrasse 22

01307 Dresden

fon ..: +49 163 12 49 261

web ..: https://sicherheitsportal.org

email : AGCL.Schwarzer@t-online.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.