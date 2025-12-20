Sicherheitsportal.org das Vergleichsportal für Einbruchschutz

Sicherheitsportal.org bietet Transparenz im Dschungel der Überwachungstechnik
Angesichts steigender Einbruchszahlen ist das Bedürfnis nach Schutz in den eigenen vier Wänden so groß wie nie. Doch welches System hält, was es verspricht? Das neue Vergleichsportal Sicherheitsportal.org bringt Licht ins Dunkel und unterstützt Verbraucher mit unabhängigen Tests, fundierten Vergleichen und praktischen Ratgebern dabei, die optimale Lösung für Einbruchschutz und Hausüberwachung zu finden.
Es scheint so: Erst, wenn Gefahr im Verzug ist, denkt man im DACH-Raum an Einbruchschutz oder Hausüberwachung. Dieser Mindset ist im hiesigen Raum weit verbreitet. Und wenn der Verzugsfall eingetreten ist, dann wird aufgerüstet und sprichwörtlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, völlig überteuerte Lösungen beschafft obwohl die Lösung günstig und simpel sein kann.
Oftmals ist der erste Schritt zum wirksamen Einbruchschutz die gute Tarnung der Abwesenheit, die Vortäuschung von Anwesenheit sowie das Nichtbenutzen von Social Media, um irgendwelche Urlaubsankündigungen zu machen. Der Rest vom Einbruchschutz kann durch eine smarte Lösung realisiert werden, entweder präventiv z.B. durch Tür- oder Fenstersicherungen oder überwachend durch eine effiziente Alarmanage mit den entsprechend notwendigen Aktoren.
Das alles finden Sie auf der Seite sicherheitsportal.org, wo genau nach diesen beiden Prinzipien (präventiv vs. überwachend) unterschieden wurde, um die Lösungssuchenden im Verzugs- aber auch im vorausschauendem Planungsfall zu unterstützen, wenn etwa in der Nachbarschaft eingebrochen wurde.
Die Menüs enthalten alle möglichen Artikale der Sicherheitstechnik eingeordnet durch die beiden Hauptkathegorien, präventiver Einbruchschutz und Hausüberwachung, alphabetisch geordnet.
Um Ihnen einen gratis Start zu zu geben, können Sie hier die „10 grobe Fehler beim Einbruchschutz“ herunterladen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sicherheitsportal
Herr Axel Schwarzer
Schumannstrasse 22
01307 Dresden
Deutschland
fon ..: +49 163 12 49 261
web ..: https://sicherheitsportal.org
email : AGCL.Schwarzer@t-online.de
