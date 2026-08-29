Sichere und zertifizierte Festplatten- und Datenträgervernichtung in Kiel: ProCoReX Europe GmbH – Industrie

Industrie- und Fertigungsunternehmen in Kiel sichern ihre Betriebsgeheimnisse mit ProCoReX Europe GmbH: Zertifizierte Festplatten- und Datenträgervernichtung nach DIN-Norm 66399 gewährleistet Schutz.

In der Industrie und Fertigung sind Betriebsgeheimnisse, Konstruktionspläne und Produktionsdaten von unschätzbarem Wert. ProCoReX Europe GmbH bietet in Kiel eine spezialisierte Lösung für die sichere und zertifizierte Festplatten- und Datenträgervernichtung, die perfekt auf die hohen Anforderungen dieses Sektors zugeschnitten ist. Unser Service garantiert die unwiederbringliche Zerstörung sensibler Daten und die Einhaltung aller gesetzlichen und unternehmensinternen Vorschriften.

Der Prozess beginnt mit einer transparenten Beratung und einer detaillierten Erfassung aller zu vernichtenden Datenträger und IT-Geräte. Unsere geschulten Mitarbeiter holen Ihre Datenträger – von Festplatten aus CAD-Workstations bis hin zu SSDs aus Steuerungscomputern und Datenbändern aus Archivsystemen – direkt vor Ort ab, sicher und DSGVO-konform in verschlossenen Sicherheitsbehältern. Die sichere Transportkette garantiert die Vertraulichkeit Ihrer Daten bis zur zertifizierten Datenträgervernichtung in Kiel.

Die Kernkompetenz von ProCoReX Europe GmbH liegt in der zertifizierten Festplattenvernichtung in Kiel, die streng nach den Vorgaben der DIN-Norm 66399 erfolgt. Diese Norm ist der anerkannte Standard für die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträgern und somit ein Garant für den maximalen Schutz Ihrer sensiblen Daten und Ihres wertvollen Know-hows. Nach erfolgreicher Vernichtung erhalten Industrieunternehmen ein detailliertes Vernichtungszertifikat. Dieses Dokument ist von entscheidender Bedeutung für interne Audits, externe Prüfungen und die lückenlose Dokumentation der Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und Datenschutzvorschriften.

ProCoReX Europe GmbH legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Praktiken. Nach der zertifizierten Datenträgervernichtung in Kiel werden alle nicht-sensiblen Materialien fachgerecht recycelt. Wertvolle Rohstoffe werden zurückgewonnen, während schädliche Substanzen ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden. Mit unserer Expertise bieten wir Industrie- und Fertigungsunternehmen eine zuverlässige und verantwortungsvolle Lösung, die höchste Standards im Daten- und Umweltschutz vereint und dazu beiträgt, Betriebsgeheimnisse und Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.zertifiziertevernichtung.de/kiel/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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