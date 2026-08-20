Sichere und zertifizierte Festplatten- und Datenträgervernichtung in Essen: ProCoReX Europe GmbH – Europaweit

Behörden und öffentliche Einrichtungen in Essen erhalten mit ProCoReX Europe GmbH eine auf ihre Anforderungen zugeschnittene, zertifizierte Festplatten- und Datenträgervernichtung – Sicher.

Für Behörden, Schulen und andere öffentliche Einrichtungen in Essen ist die rechtskonforme und datenschutzsichere Entsorgung von IT-Altgeräten von größter Bedeutung. ProCoReX Europe GmbH bietet eine spezialisierte Lösung für die zertifizierte Festplatten- und Datenträgervernichtung, die den hohen Anforderungen des öffentlichen Dienstes gerecht wird und alle gesetzlichen Vorgaben, einschließlich der DIN-Norm 66399 und der DSGVO, strikt einhält.

Unser Service beginnt mit einer transparenten Beratung und einer detaillierten Erfassung aller zu vernichtenden Datenträger und IT-Geräte. Bei der Abholung durch unsere geschulten Mitarbeiter werden die Datenträger sicher und DSGVO-konform in verschlossenen Sicherheitsbehältern transportiert. Dies ist entscheidend, um die Vertraulichkeit von Bürger- und Verwaltungsdaten zu gewährleisten. ProCoReX Europe GmbH ist sich der Bedeutung dieser Daten bewusst und agiert mit höchster Diskretion und Professionalität bei jedem Schritt der zertifizierten Datenträgervernichtung in Essen.

Die eigentliche zertifizierte Festplattenvernichtung in Essen erfolgt in unseren zertifizierten Anlagen nach den strengen Vorgaben der DIN-Norm 66399. Diese garantiert die unwiderrufliche Zerstörung Ihrer Daten, sodass eine Wiederherstellung ausgeschlossen ist. Nach erfolgreicher Vernichtung erhalten öffentliche Einrichtungen ein detailliertes Vernichtungszertifikat. Dieses Dokument ist von entscheidender Bedeutung für interne Audits, externe Prüfungen und die lückenlose Dokumentation der Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und Datenschutzvorschriften, wie sie im öffentlichen Dienst vorgeschrieben sind. Optional kann dieser Prozess auch durch eine Videodokumentation ergänzt werden.

ProCoReX Europe GmbH legt großen Wert auf Nachhaltigkeit. Nach der sicheren Vernichtung werden alle nicht-sensiblen Materialien fachgerecht recycelt. Wertvolle Rohstoffe werden zurückgewonnen, während schädliche Substanzen ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden. Mit unserer Expertise bei der zertifizierten Datenträgervernichtung in Essen bieten wir öffentlichen Einrichtungen eine zuverlässige und verantwortungsvolle Lösung, die Sicherheit, Compliance und Nachhaltigkeit im öffentlichen Sektor gewährleistet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.zertifiziertevernichtung.de/essen/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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