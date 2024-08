Sicher mit diversen Ärzten verschiedener Fachrichtungen in die Antarktis und Arktis reisen

Die Ärztefortbildungen GmbH hat sich auf anspruchsvolle Fortbildungen für Mediziner in exotischen Reisezielen spezialisiert. Hierzu zählen hauptsächlich Schiffsarzt- und Maritime Medizinkurse, Reisem

Vom 14.06. – 24.06.2024 richtet Ärztefortbildungen eine Expeditionsmedizin Fortbildung in die Arktis, und vom 26.02. – 12.03.2026 den Schiffsarztkurs in die Antarktis aus. Die beiden Expeditionen werden von über 100 Ärzten diverser medizinischer Fachrichtungen begleitet.

Die Hurtigruten Schiffe MS Fridtjof Nansen und MS Fram sind mit hochwertigen Bordhospitälern ausgestattet. Zudem werden die Expeditionen von erfahrenen Schiffsärzten und Schwestern von Hurtigruten Expedition begleitet. Vor den Expeditionen werden alle Gäste von einem neutralen Arzt mit einem umfangreichen Gesundheitsfragebogen auf die gesundheitliche Befähigung gecheckt. Diese drei Säulen (Schiffsarzt/Bordhospital, Anwesenheit diverser Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen, Gesundheitscheck), bieten eine solide und sichere gesundheitliche Voraussetzung für Expeditionen in die Arktis und Antarktis.

Nutzen Sie daher die optimalen Reisezeiten der Artkis- und Antarktis Expeditionen der Ärztefortbildungen GmbH mit Hurtigruten Expeditions. Sie können sich hier einfach und sicher online anmelden https://www.aerztefortbildungen.de/expeditionsmedizin.html , oder fragen Sie unter der Telefonnummer 04202 955 1435 nach dem Anmeldeformular.

Sie können ebenfalls alle anderen Hurtigruten Expeditions Reisen – auch außerhalb unserer Fortbildungen – einzeln buchen. Nur bei der Ärztefortbildungen GmbH erhalten Sie auf Wunsch einen kostenlosen Gesundheitscheck bei Ihnen zu Hause, wahlweise in einer Praxis in Ihrer Nähe.

In den Reisepreisen sind nicht nur Flug, Transfere, Expedition und Vollpension inklusive. Auch die Getränke sind All Inklusive, zudem sind allen Anlandungen ebenfalls inklusive.

Arktisreisen bieten einzigartige Erlebnisse in einer der faszinierendsten und unberührtesten Regionen der Erde.

Reiseziele: Beliebte Reiseziele in der Arktis sind Grönland, Spitzbergen (Svalbard), die Nordküste Kanadas und Teile von Alaska. Jede Region hat ihre eigenen Besonderheiten und Attraktionen.

Aktivitäten: In der Arktis kannst du eine Vielzahl von Aktivitäten genießen, darunter:

1. Eisbärensichtungen: Viele Reisen bieten die Möglichkeit, Eisbären in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten.

2. Schneeschuhwandern und Skifahren: Diese Aktivitäten sind besonders beliebt in den Wintermonaten.

3. Bootstouren: Expeditionen mit kleinen Schiffen oder Zodiacs ermöglichen es dir, Eisberge und Tierwelt aus nächster Nähe zu erleben.

4. Fotografie: Die atemberaubenden Landschaften und das Licht der Mitternachtssonne bieten hervorragende Fotomöglichkeiten.

Beste Reisezeit: Die beste Zeit für Reisen in die Arktis hängt von den gewünschten Aktivitäten ab. Der Sommer (Juni bis August) ist ideal für Tierbeobachtungen und milderes Wetter, während der Winter (Dezember bis Februar) für Schneesportarten und das Erleben des Polarlichts geeignet ist.

Nachhaltigkeit: Bei Reisen in empfindliche Ökosysteme wie die Arktis ist es wichtig, auf nachhaltige Praktiken zu achten. Daher werden die Expeditionen mit der Ärztefortbildungen GmbH mit Hurtigruten Expeditions durchgeführt. Dieser Anbieter ist führend in umweltfreundlichen Tourismuspraktiken. Vorbereitung: Eine gute Vorbereitung ist entscheidend. Dazu gehören geeignete Kleidung für kaltes Wetter, Kenntnisse über Sicherheit im Freien und Informationen über die Kultur der indigenen Völker der Region. Die Reisen in die Arktis und Antarktis sind unvergessliche Abenteuer, die Einblicke in einzigartige Umwelt- und Tierwelten bieten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ärztefortbildungen.de

Herr Norman Faltus

Paulsbergstr. 11

28832 Achim

Deutschland

fon ..: 042029551435

fax ..: 04202916510

web ..: https://www.aerztefortbildungen.de/

email : Mail@aerztefortbildungen.de

Institut für hochwertige Ärztefortbildungen

Pressekontakt:

Ärztefortbildungen.de

Herr Norman Faltus

Paulsbergstr. 11

28832 Achim

fon ..: 042029551435

web ..: https://www.aerztefortbildungen.de/

email : mail@aerztefortbildungen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.