Showact für Weihnachtsfeier beeindruckte mit Sand und Papier

Diesjähriger Showact für die Weihnachtsfeier GSAB beeindruckte mit Origami-Kunst zum Empfang der Gäste und einer eindrucksvollen Sandmalerei Show mit Bezug auf die Firma.

Präzision, Poesie und Performance bot Showact für Weihnachtsfeier

Weißensee. Die ausgewählte Showact für die Weihnachtsfeier der GSAB Elektrotechnik in der Michelshöhe stand in diesem Jahr klar im Zeichen eines künstlerischen Haupt Showacts, der den Abend inhaltlich prägte. Im Mittelpunkt stand Sabrina Fackelli, die mit zwei eigenständigen Darbietungen – Origami-Kunst zum Empfang und einem Sandmalerei Showact im späteren Programm – einen bunten und künstlerisch geprägten Kontrapunkt zur klassischen Firmenfeier setzte. Die erste Showact für die diesjährige Weihnachtsfeier begann nicht auf der Bühne, sondern mitten im Raum, dort wo die Gäste ankamen und sich sammelten.

Beste Unterhaltung auf Firmenweihnachtsfeier

Beim Empfang arbeitete Sabrina in ihrem Showact live vor den Augen der Gäste dieser Weihnachtsfeier mit ihrem bunten Papier. Ohne vorgefertigte Objekte entstanden aus schlichten Bögen präzise gefaltete Figuren, die Schritt für Schritt Form annahmen. Tiere, abstrakte Formen und symbolische Motive wurden unterhaltsam und flink in ihrem Showact gefaltet, während die Gäste den Entstehungsprozess aus nächster Nähe verfolgen konnten. Diese Art der Präsentation machte das Origami nicht zu Dekoration, sondern zu einer beobachtbaren künstlerischen Showeinlage. Als Unterhaltungskünstlerin agierte Sabrina in diesem Showact bewusst ohne Bühne oder Distanz und ließ die Gäste Teil des kreativen Moments werden. Diese Show für die Weihnachtsfeier der Firma zeichnete sich dadurch aus, dass jedes Objekt ein Unikat war und direkt vor Ort entstand. Die kleinen Skulpturen, Glücksbringer und Weihnachtsdekorationen gab die Unterhaltungskünstlerin als Give-Away an Ihre Gäste weiter.

Künstler für Weihnachtsfeier faltet kleine Kunstwerke mit großer Wirkung

Nicht nur die Kunst, auch die Künstlerin der Weihnachtsfeier war ein einziger Showact, denn Ihr Outfit wurde auch aufwendig aus Papier gefaltet. Das Kleid, ganz in lila gehalten, dazu passende lila Strumpfhosen mit Ornamenten und eine aufwendige Corsage in derselben Farbe wurden mit viel Liebe zum Detail erarbeitet. Wer Bilder des Showacts sehen möchte, kann dies auf https://www.blubshow.de/showacts-events/unterhaltung-weihnachtsfeier tun. Das Kleid diente hier sogar als Tisch für die Entertainerin. Und weil es als Showeinlage für die Weihnachtsfeier gebucht wurde, trug die Papier Künstlerin sogar eine lila Weihnachtsmütze für Ihre Unterhaltung. Aber nicht nur das Erscheinen war beeindruckend, Sabrina überzeugte auch durch ihr handwerkliches Geschick und ihre Präsenz, die den Empfang deutlich prägte und den Ton für den weiteren Abend setzte.

Geschichten erzählen mit Sand – Sabrina zeigt wie’s geht

Nach einem üppigen Büffet mit Weihnachtsköstlichkeiten, allerlei Fisch und Fleisch, dazu Garnelen und Salate aller Art war es Zeit für einen weiteren Showact, der die diesjährige Weihnachtsfeier der Firma begleiten sollte. Der zweite Teil des Rahmenprogramms verlagerte sich später auf die Bühne und bildete den dramaturgischen Höhepunkt der Veranstaltung. Die Sandmalerei Show begann mit einer leeren, beleuchteten Glasfläche. Mit feinem Sand zeichnete Sabrina in ihrem Showact live Bilder für die Weihnachtsfeier, die sich fließend ineinander verwandelten. Figuren, Szenen und Symbole entstanden, lösten sich wieder auf und entwickelten sich weiter. Diese emotionale Show trifft für eine Weihnachtsfeier wie diese genau ins Schwarze. Die Sandmalerei Kunst lebte von der Vergänglichkeit der Motive und der präzisen Abstimmung von Bewegung, Bild und Musik. Inhaltlich erzählte die Sandmalerin mit ihrem Rahmenprogramm für diese Firmenweihnachtsfeier eine visuelle Geschichte, die mit einer starken Botschaft für die Belegschaft endete. Das Publikum verfolgte die Entstehung der Geschichte des Showacts aufmerksam und begeistert. Im Zusammenspiel mit der Musik sorgte diese Form der Unterhaltung für Gänsehautmomente. Einen Trailer dieser Showeinlage können Interessierte unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-weihnachtsfeier finden. Dort gibt es auch Informationen zur Buchung der professionellen Showacts für Weihnachtsfeier. Ein besonderer Fokus lag auf dem individuell gestalteten Schlussbild. Am Ende der Sandmalerei Show formte Sabrina für diesen Eventz ein finales Motiv mit direktem Bezug zur GSAB Elektrotechnik. Dieses Bild blieb für einen Moment stehen und markierte den bewussten Abschluss der Inszenierung. Der Showact fand damit einen klaren visuellen Endpunkt und wurde mit langem Applaus gewürdigt.

Mit Showact für Weihnachtsfeier der Belegschaft danken

Im Anschluss öffnete sich das Programm für den musikalischen Teil des Abends. Eine Live-Band sorgte für Dynamik und eine schnell gefüllte Tanzfläche. Das Wechselspiel zwischen künstlerischer Inszenierung und ausgelassener Feier und ließ den Abend lebendig ausklingen. Insgesamt zeigte die Weihnachtsfeier, wie wirkungsvoll diese außergewöhnlichen Kunstformen eingesetzt werden können und wie wichtig gute Showacts für Weihnachtsfeiern sind. Origami und Sandmalerei ergänzten sich, ohne sich zu wiederholen, und boten den Gästen unterschiedliche, spannende Erlebnisse. Der gezielte Einsatz eines Künstlers für die Weihnachtsfeier der Firma mit klarer konzeptioneller Idee verlieh dem Abend Struktur, Unterhaltung und emotionale Tiefe. So eine Feier schweißt die Belegschaft zusammen und unterstützt das gute Klima in einem Unternehmen. Das wissen auch die Geschäftsführer der GSAB und buchen regelmäßig professionelle Showacts für Ihre Weihnachtsfeier. Man darf auf das kommende Jahr gespannt sein.

