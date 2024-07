Während die Welt die Eröffnung Olympischen Spiele 2024 in Paris erwartet, wird Shizu Energy, eine chinesische Instant-Food-Marke, am 15. Juli einen kreativen Projektionsschirm an der Außenwand des.

Shizu Energy, eine chinesische Instant-Food-Marke, am 15. Juli einen kreativen Projektionsschirm an der Außenwand des Kaufhauses Citadium Beaubourg in Paris aufstellen, um die olympischen Athleten aus aller Welt anzufeuern. Mit starken chinesischen Stilelementen verbindet der Bildschirm chinesische Spezialitäten mit olympischen Sportarten wie Tauchen, Turnen, Surfen, Kajakfahren usw. und lockt so viele Franzosen und Touristen zum Zuschauen an.

Shizu Energy ist eine Referenz für die neue Generation der chinesischen Instant Food-Industrie, die sich dem Erbe der chinesischen Esskultur verschrieben hat. Sie führt weiterhin die Verkaufscharts der großen chinesischen E-Commerce-Plattformen an, hält sich an die Markeneinstellung „Genuss, Vielfalt und Toleranz“ und ermutigt die junge Generation, die Individualität ihrer eigenen Ideen zu bewahren und die Vielfalt ihrer Liebe dazu freizusetzen, was sie heute zur beliebtesten Marke unter jungen Verbrauchern in China macht. Der Bestseller von Shizu Energy sind die Classic Hot & Sour Rice Noodles, ein traditionelles Gericht aus den Regionen Sichuan und Chongqing in China. Wegen seines scharf-sauren Geschmacks ist es der Favorit vieler Liebhaber von Überseegerichten geworden.

Die einwöchige Kampagne auf der großen Leinwand in Paris, Frankreich, spiegelt nicht nur die offene und abwechslungsreiche Haltung der neuen Generation chinesischer Marken wider, sondern zeigt der Welt auch die Vielfalt der chinesischen Lebensmittel. Der Markenmanager von Shizu Energy sagte, dass Essen und Sport beide emotionale Träger über Grenzen hinweg sind und hoffte, dass diese Wärme und Intensität aus dem Mutterland den chinesischen Athleten helfen kann, größere Erfolge zu erzielen.

