Shine together: Lampenwelt.de präsentiert angesagte Leuchtenserien

Die Lieblingsleuchte in unterschiedlichen Ausführungen, als Steh-, Tisch- und Pendelleuchte, in der ganzen Wohnung und dem kompletten Garten genießen – mit Leuchtenserien wird das möglich.

Fulda, 9. Juni 2026 – Wenn Design sich wie ein roter Faden durch Wohnräume, Terrasse und Garten zieht, entsteht ein harmonisches Gesamtbild mit Stil. Leuchtenserien machen genau das möglich: Sie greifen Materialien, Formen und Farben wieder auf und schaffen so ein stimmiges Lichtkonzept – drinnen wie draußen. Lampenwelt.de präsentiert aktuelle Serien, die modernes Wohnen mit individueller Atmosphäre verbinden und jedem Bereich einen einheitlichen Look verleihen.

Silka: Lichtdesign in seiner elegantesten Linie

Klare Linien, hochwertige Materialien und ein zeitlos eleganter Ausdruck machen Silka von Lucande zur idealen Serie für moderne Interiors. Die Kombination aus schlanker Formensprache und wohnlichem Licht sorgt für ein ruhiges, stilvolles Ambiente. Ob als Tischleuchte auf dem Schreibtisch, Stehleuchte neben dem Sofa oder Wandleuchte im Schlafzimmer – Silka bringt stilvolle Kontinuität in den gesamten Wohnbereich.

Valdorin: Wohngefühl ohne Grenzen – von drinnen nach draußen

Mit Valdorin von Lindby zieht entspannte Wohnlichkeit nahtlos vom Innenraum nach draußen. Die Serie verbindet natürliche Materialien und sanfte Formen mit einem besonders gemütlichen Lichtcharakter. Pendel- und Stehleuchten für den Wohnbereich treffen auf passende Outdoor-Modelle für Terrasse und Balkon – so entsteht ein fließender Übergang zwischen Wohnzimmerkomfort und Sommerlounge im Freien.

Branford: Starkes Design mit Retro-Charme

Branford von Lindby setzt auf markante Präsenz und schlägt die Brücke von charmantem retro-Flair zum modernen Designstatement. Die Serie interpretiert ikonische Leuchtenformen neu und verbindet sie mit einer selbstbewussten, zeitgemäßen Optik. Von der Tischleuchte bis zur Pendelleuchte entsteht ein ausdrucksstarkes Lichtensemble, das Wohn- und Essbereiche stilvoll in Szene setzt – in trendigen Farbvarianten von Grün bis Beige. Besonderer Hingucker: Die Marmorsockel bei den Steh- und Tischleuchten, die einen eindrucksvollen Kontrast zum glänzenden Metall bilden.

Helin: Sanfte Formen für harmonische Wohnwelten

Sanfte Rundungen, harmonische Proportionen und vielseitige Einsatzmöglichkeiten zeichnen Helin von Lindby aus. Die Serie bringt Leichtigkeit in moderne Wohnräume und lässt sich flexibel kombinieren – vom Deckenlicht über Pendel- und Bogenleuchten bis hin zur Stehleuchte. Perfekt für alle, die ein stimmiges Einrichtungskonzept mit weichem, wohnlichem Charakter lieben. Farbvarianten von Beige, Weiß, Grau und Schwarz bis zu den Trendfarben Blau und Braun machen die Serie einmal mehr abwechslungsreich.

Ferda: Architekturlicht für stilvolle Außenräume

Mit Ferda von Lucande erhält der Außenbereich eine klare architektonische Linie. Die Serie umfasst Wandleuchten, Sockel-, Wege-, Decken- und Hängeleuchten für ein rundum abgestimmtes Beleuchtungskonzept im Freien. Erhältlich in Braun, Schwarz, Grau, Beige und Grün eröffnet Ferda vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten rund ums Haus. Besonders Beige und Grün setzen moderne Akzente und machen die Serie zu einem Highlight zeitgemäßer Gartenbeleuchtung mit individuellem Charakter. Modernes Design trifft auf funktionales Licht und sorgt für Sicherheit, Orientierung und stilvolle Atmosphäre im Außenbereich

Chandan: Outdoor-Licht mit einladender Eleganz

Chandan von Lucande verbindet modernes Outdoor-Design mit wohnlicher Note. Stilprägend ist die markante Korboptik, die der Serie eine besondere Leichtigkeit und dekorative Ausstrahlung verleiht. Ein integrierter Diffusor sorgt zudem für angenehm blendfreies Licht und schafft eine einladende Atmosphäre an Eingangsbereichen, Gartenwegen und Terrassen. Als Wand- oder Wegeleuchte entsteht ein harmonisches Gesamtbild im Außenbereich – elegant, zeitlos und funktional zugleich. Eine Mastleuchte rundet das Lichtkonzept für große Gärten und Außenbereiche ab. Erhältlich in Rost, Weiß, Anthrazit, Beige und Schwarz bietet Chandan vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Outdoor-Konzepte.

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