SKVTechnik erklärt in diesem Beitrag das Prinzip der Spanabsaugung unter Zuhilfenahme von

Seitenkanalverdichtern.

Was ist das Problem:

In der Industrie werden oft Zerspanungsarbeiten ausgeführt. Die dabei entstehenden Späne sind aus der Arbeitsmaschine abzuführen, da an den Maschinen nur wenig Raum für Spanmaterial vorgesehen ist. Späne und auch Holzspäne sind wertvolle Materialien, da sie in den Rohstoffkreislauf wieder zurückgeführt werden können. Diese Arbeit erzeugt jedoch einigen Aufwand für die Anwender in der Industrie. Der Aufwand beginnt bereits beim Zerspanungsprozess. Entweder während der Zerspanung oder direkt nach dem Arbeitsprozess sind Späne aus dem Bearbeitungsumfeld zu entfernen.

Die Späne sind, meist in der metallverarbeitenden Industrie oft scharfkantig und können oftmals nicht mit ungeschützten Händen beseitigt werden. Außerdem befinden sich Anhaftungen von Kühlmittel am zu beseitigenden Material. Die Späne müssen also vom Kühlmaterial oder von der Kühlflüssigkeit getrennt werden.

Hier setzt der Seitenkanalverdichter mit seiner Fähigkeit an, Luft und mit ihr mitgerissene lose Teile transportieren zu können.

Das Funktionsprinzip der Ansauganlage und Trennvorrichtung:

Beginnend bei der Absaugstelle, also direkt an der Stelle der Zerspanung, werden die Späne samt Bohrmilch an einer entsprechend geformten Rohröffnung aufgenommen. Durch den Ansaugluftstrom wird das Material durch das Rohr in den Abscheider gesaugt. Hier im Abscheider erfolgt die Trennung der Späne von der Bohrmilch und der Ansaugluft. Das Funktionsprinzip ist folgendes:

Die Späne werden durch die Luft an ein Sieb angesaugt und bleiben hängen. Durch die Schwerkraft werden die an den Spänen anhaftenden Bohrmilchrückstände ablaufen und in einem Sammelbehälter, getrennt von den Spänen, sepa-riert. Die abgeschiedenen Abfallstoffe müssen aus dem Sammelbehälter regelmäßig entfernt werden. Die abgeschie-dene Luft wird weiter durch einen Durchgangsfilter in einen Seitenkanalverdichter eingesaugt.

Die Ansaugarbeit leistet der Seitenkanalverdichter, wiederum durch sein Funktionsprinzip.

WICHTIG: Im Idealfall haben Anwender möglichst kurz vor dem Ansaugkanal am Seitenkanalverdichter ein Sicherheits-ventil installiert. Dieses Sicherheitsventil dient dazu, dass der Seitenkanalverdichter auch bei vollständigem Verschluss des Ansaugrohres weiter genügend Luft fördern kann und nicht gegen eine vollständig geschlossene Drosselklappe arbeiten muss. Wenn kein Sicherheitsventil installiert wäre und die Situation des vollständigen Verschlusses eintreten würde, würde der Seitenkanalverdichter Schaden oder Totalschaden erleiden. Der vor dem Sicherheitsventil und

vor der Ansaugöffnung installierte Durchgangsfilter gewährleistet, dass kleinste Partikel oder auch Tropfen von Bohr-milch abgeschieden werden. Es sind verschiedene Arten von Durchgangsfiltern bei SKVTechnik erhältlich. Das erklärt SKVTechnik in einem separaten Artikel.

Arbeitsweise:

An der Prinzipskizze ist erkennbar, wie die Späne und die anhaftende Bohrmilch während des Zerspanungs- oder Schleifprozesses über die Rohrverbindung in den Abscheider gesaugt werden. Dort angelangt, werden sie durch die Abscheidefunktion vom fördernden Luftstrom getrennt und sammeln sich im Sammelbehälter des Abscheiders. Der Unterdruck im Abscheider wird durch den Seitenkanalverdichter erzeugt, welcher in einiger Entfernung stehen kann und mit einer Rohrleitung oder einem Schlauch mit dem Abscheider verbunden ist.

SKVTechnik schlägt heute für die Verwendung in diesem Einsatzfall beispielhaft eine SKV-318 m³/h |+200 mbar |-210 mbar | 2,2kW 3phasig vor. Dieses Seitenkanalverdichter Modell ist mit drei unterschiedlichen Motoren für Dreiphasen Wechselstrom erhältlich. Im 50 Herzbetrieb mit 2,20kW, mit 3,0kW und mit 4,0 kW. Damit erreicht die Maschine bei 318 m³/h Volumenleistung einen Blasdruck von 190 mbar, 200 mbar oder 280 mbar.

Der leistungsstarke Seitenkanalverdichter emittiert 69 db (A) bei 50 Herz und wiegt je nach Motorausstattung bis zu 42 kg.

Leser beachten das Gewicht bitte bei der Bestellung. Die Maschine ist, im Übrigen wie alle Maschinen der SKVTechnik für den Dauer-Betrieb auch mit Frequenzumrichtern geeignet und hat einen Temperaturfühler als Schließer.

Derzeit kommt es zu Lieferzeiten von 1-2 Wochen innerhalb Deutschlands. Dies gilt für Bestellungen im SKVTechik Onlineshop. Die Lieferung ist für deutsche Kunden kostenfrei. SKVTechnik ist ein Onlineshop mit günstigen Onlineprei-sen. SKVTechnik ist mit seinen Seitenkanalverdichtern seit 2012 am Markt und arbeitet als Großhändler im Vertrieb von

Seitenkanalverdichtern und Ventilatoren. SKVTechnik bearbeitet vorrangig den europäischen Markt. Die meisten Kun-den von SKVTechnik werden durch den Internetauftritt von www.skvtechnik.com auf die Firma aufmerksam. Kunden nehmen die Einkaufsvorteile der SKVTechnik gern in Anspruch und profitieren von geringen Einkaufspreisen und per-fekt auf ihre Bedürfnisse abgestellten Service. Hier ein paar Zahlen aus der Statistik. SKVTechnik

handelt seit 2016 durchschnittlich jährlich ca. 2000 Seitenkanalverdichter im Jahr, Tendenz

wachsend. Im Vergleich dazu handelte SKVTechnik im Jahr 2012 durchschnittlich jährlich nur

ca. 1900 Seitenkanalverdichter. Durch flache Strukturen und modernste Software, sind

Arbeitsaufwände, die durch diesen enormen Warendurchsatz entstehen, handhabbar.

