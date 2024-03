Secure Eraser Version 6.1: Sichere Datenlöschung mit höherer Leistung und verbesserter Sicherheit

ASCOMP gibt Veröffentlichung von Secure Eraser Versin 6.1 bekannt, dem Datenschredder für Windows.

Die ASCOMP Software GmbH freut sich, die Veröffentlichung von Secure Eraser Version 6.1 bekannt zu geben, der neuesten Aktualisierung des renommierten Datenschredders. Secure Eraser bietet Benutzern eine robuste Lösung zum sicheren und dauerhaften Löschen sensibler Daten unter Windows.

ASCOMP Secure Eraser wird von Privatpersonen und Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt, um Daten vollständig und unwiederbringlich von ihren Windows-Systemen zu entfernen. Die Software gewährleistet, dass gelöschte Dateien selbst mit fortgeschrittenen Datenwiederherstellungstools nicht wiederhergestellt werden können.

Die neue Version 6.1 bringt eine Reihe von Verbesserungen mit sich, die die allgemeine Funktionalität der Software stärken:

Optimiertes Debugging: Die Entwickler von Secure Eraser haben die Debugging-Prozesse optimiert, um die Stabilität und Zuverlässigkeit der Software weiter zu verbessern. Dies stellt sicher, dass Secure Eraser reibungslos läuft und eine einwandfreie Leistung bietet.

SHA256-Signierung: Um die Sicherheit der Software zu erhöhen, wird Secure Eraser Version 6.1 mit SHA256-Signierung geliefert. Dies gewährleistet, dass die Integrität der Software während des Herunterladens und der Installation geschützt ist, und bietet Benutzern zusätzliche Gewissheit über die Authentizität der Anwendung.

Verbesserte Geschwindigkeit: Durch gezielte Optimierungen wurde die Geschwindigkeit von Secure Eraser weiter verbessert. Benutzer können nun Daten noch schneller und effizienter löschen, ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

„Mit Secure Eraser Version 6.1 setzen wir unseren Einsatz für Datenschutz und Datensicherheit fort. Unsere Software bietet Benutzern eine vertrauenswürdige Lösung, um sensible Daten sicher zu löschen, und mit den Verbesserungen in Version 6.1 können sie dies noch effizienter tun“, so Andreas Ströbel, Geschäftsführer der ASCOMP Software GmbH.

Secure Eraser Version 6.1 ist ab sofort verfügbar und kann für private Nutzung sowie zu Testzwecken kostenlos von der Website unter www.ascomp.de heruntergeladen werden. Bestehende Benutzer können das Update über die Software-Oberfläche durchführen.

Über Secure Eraser: Secure Eraser ist eine bewährte Datenschutzsoftware, die Benutzern eine zuverlässige Lösung zum sicheren Löschen sensibler Daten unter Windows bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und starken Datenschutzfunktionen unterstützt Secure Eraser sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen dabei, ihre Daten zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten.

ASCOMP ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Datenmanagement. Das Unternehmen entwickelt innovative Softwareprodukte, die es Benutzern ermöglichen, ihre Daten effizient zu verwalten, zu sichern und zu synchronisieren. Mit einem starken Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit hat sich ASCOMP als vertrauenswürdiger Partner für Millionen von Kunden weltweit etabliert.

