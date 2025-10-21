secura protect sammelt über 200 Kilogramm Müll am World Cleanup Day 2025

So geht unternehmerische Verantwortung: secura protect sammelt am World Cleanup Day 2025 über 200 kg Müll.

Langenselbold, 20. September 2025: Am diesjährigen World Cleanup Day beteiligte sich die secura protect Unternehmensgruppe mit insgesamt vier Teams in unterschiedlichen Regionen Deutschlands. In weniger als zwei Stunden sammelten Mitarbeitende, Familien und Partner gemeinsam rund 200 Kilogramm Müll – vom Zigarettenstummel über Fast-Food-Verpackungen bis hin zu Autoreifen und einem alten Staubsauger.

„Das Ergebnis hat uns persönlich eher erschüttert als stolz gemacht. Es zeigt, wie dringend mehr Bewusstsein im Umgang mit Abfällen notwendig ist“, erklärt Hedda Stroh, Nachhaltigkeitsbeauftragte von secura protect.

Die Teams waren in Langenselbold, Berlin, Dresden und auf Rügen im Einsatz. Besonders bemerkenswert war, dass zusammen mit unserem Dresden-Team auch Kinder der FlexiKids gGmbH aktiv waren. In Berlin war Geschäftsführer V. Korneev mit seinem Berliner Team unterwegs, während ein Mitarbeiter aus Brandenburg mit Freunden und Familie auf Rügen eine eigene Sammelaktion mit Familie organisierte. Geschäftsführer Patrick Pond engagierte sich zusammen mit seinem 13-köpfigen Team in Langenselbold bei Frankfurt/Main.

Mit der Teilnahme am World Cleanup Day unterstreicht secura protect sein Engagement im Bereich Umwelt- und Klimaschutz, der fester Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie ist. Neben der Zertifizierung nach ISO 14001 und der Auszeichnung mit der EcoVadis Platin-Medaille setzt das Unternehmen auf konkrete Maßnahmen und Aktionen, die sowohl die Umwelt als auch den Teamgeist fördern.

„Wir möchten unsere Mitarbeitenden auf einfache fröhliche Weise motivieren – weniger durch Regeln, sondern durch gemeinsame Aktionen, die Spaß machen und Sinn stiften. Wenn wir dadurch auch nur einen Menschen erreichen, der erkennt, dass jede Kippe und jedes Taschentuch unsere Lebensgrundlage gefährdet, sind wir schon einen Schritt weiter“, so Hedda Stroh.

Am Ende betont Stroh: „Für uns bedeutet CSR ganz konkret, unsere unternehmerische Verantwortung wahrzunehmen – nicht nur in der Sicherheitsbranche, sondern auch im Umwelt- und Klimaschutz. Aktionen wie der World Cleanup Day sind ein guter Weg, dieses Verantwortungsbewusstsein im Unternehmen und auch außerhalb sichtbar zu machen.“

secura protect plant, sich auch in den kommenden Jahren am World Cleanup Day zu beteiligen und zusätzlich regelmäßig kleinere Umweltaktionen an den eigenen Standorten durchzuführen.

>> Mehr Bilder & Eindrücke unter: https://www.secura-protect.de/news-details/world-cleanup-day-2025

Die secura protect Unternehmensgruppe mit Sitz in Langenselbold ist ein deutschlandweit tätiger, familiengeführter Sicherheitsdienstleister. Das Unternehmen bietet seit über 20 Jahren umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Objektschutz, Werkschutz, Empfangsdienste, Kurierdienste, Schutz von Militärliegenschaften und Museumsdienste. Neben dem Kerngeschäft legt secura protect großen Wert auf Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Vielfalt.

