8. Juni 2022

Wenn man „Schweizer Uhren“ hört oder liest, hat man automatisch eine ganz bestimmte Vorstellung. Mit dieser Bezeichnung verbindet man hochwertige Qualität, Präzision, ein sehr gutes Preis-Leistungsver

Was sind Schweizer Uhren?

Unter Schweizer Uhren versteht man Uhren, die entweder vollständig in der Schweiz gefertigt werden oder deren Herzstück, das Uhrwerk beziehungsweise Kaliber, in der Schweiz gefertigt wurde. Alternativ wird auch gerne der Begriff „Swiss Made“ verwendet. Der Begriff „Swiss Made“ wurde sogar Anfang der 1970er im Schweizer Bundesrat genau beschrieben. Seitdem darf er nur noch für Produkte nutzen, die die hohen Anforderungen an Gehäuse, Uhrwerk und Zifferblatt erfüllen. Diese Anforderungen haben einen großen Anteil an der sehr guten Reputation von Schweizer Uhren im In- und Ausland. Die besten schweizer Uhren sind auf dieser Webseite zusammengestellt worden.

Geschichte der Schweizer Uhren

Dabei geht auf Uhren aus der Schweiz eine lange Geschichte zurück. Die Schweiz ist bereits seit Ende der 1770er Jahren einer der Hersteller für Uhren und Teilen von Uhrwerken. Um 1870 machte die Produktion von Uhren im weltweiten Vergleich einen Anteil von etwa drei Viertel aus. Die Schweizer Uhrenindustrie boomte viele Jahre weiter, bis 1967 die sogenannte Quarzarmbanduhr auf den Markt kam. Die Schweizer Unternehmen verkannten die Bedeutung dieser Erfindung, ganz im Gegensatz zu Japan. Schon bald boomten die günstigen Quarzarmbanduhren und die traditionelle Schweizer Uhrenproduktion geriert in Schieflage. Anfang der 1980er Jahre betrat das Unternehmen „Swatch“ den Markt und führte die Wende herbei. Optimierte Produktionsketten und eine deutlich wirtschaftlichere Herstellung sorgten für einen weiteren Boom der Schweizer Uhren-Industrie. Das gilt mittlerweile auch wieder für Schweizer Luxusuhren. Diese sind bekannt und beliebt für ihre Premium-Qualität, die beeindruckende Uhrmacherkunst und natürlich die Qualität. Beliebte Marken sind Tissot, Breitling, Rolex, Audemars Piguet, Omega, Maurice Lacroix und viele weitere.

Sammleruhren und Uhren für den Alltag

Auf dem Markt finden sich sehr viele Schweizer Uhren für Damen und Herren. Im Angebot sind sowohl Sammlerobjekte, als auch Uhren für die Nutzung im Alltag. Als Sammlerobjekt eignen sich allerdings eher die hochpreisigen Uhren, die ohnehin nicht in großer Stückzahl produziert werden. Für den Alltag sollten Sie eine robuste und widerstandsfähige Uhr eines Premium-Herstellers kaufen. Da wissen Sie, was Sie haben und können zudem sicher sein, dass Sie einen Begleiter für Ihr Handgelenk gekauft haben, der Sie über viele Jahre begleiten wird. Beachten Sie, dass Sie bei einem Kauf einer Alltags-Uhr nur ein Modell kaufen, dass perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Nicht jeder benötigt einen Chronograph, auf dem man Zeiten stoppen und unterschiedliche Zeitzonen ablesen kann. Nehmen Sie sich beim Kauf ruhig Zeit und entscheiden Sie nach einer ausreichenden Bedenkzeit. Dann können Sie sicher sein, dass Sie lange und viel Freude mit Ihrer neuen Uhr haben werden.

Eine Schweizer Uhren kaufen?

Sie sind jetzt auf den Geschmack gekommen und wollen Schweizer Uhren kaufen? Auf dieser Webseite finden Sie eine Vielzahl an Produkten, die genau diesen Geschmack treffen dürften. Stöbern Sie dabei nicht nur durch die Angebote selbst, sondern besuchen Sie auch andere Kategorien auf den Angebotsseiten. Dort gibt es einiges zu entdecken! Um zum jeweiligen Angebot zu gelangen, müssen Sie nur auf den Button unter dem Text klicken und schon werden Sie weitergeleitet. Ist das Produkt lieferbar und bestellen Sie noch am selben Tag, dann wird die Uhr bereits wenige Tage später bei Ihnen eintreffen.

