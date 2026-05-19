Schweizer Paraplegiker-Stiftung optimiert digitales Fundraising und steigert Spenden-Effizienz um über 18 %

18 % mehr Spenden, 15 % weniger Kosten: Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung optimiert ihr digitales Fundraising erfolgreich durch A/B-Testing mit Mediaschneider und Digitl.

Hamburg, 19. Mai 2026 – Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) hat die Effizienz ihrer digitalen Fundraising-Kampagnen signifikant optimiert. Zusammen mit ihrer Mediaagentur Mediaschneider und dem Dienstleister Digitl konnte die Stiftung in einem Testverfahren ihre Online-Spenden um 18,76 % steigern und gleichzeitig die Kosten pro Spende um 15,81 % senken. Der Erfolg basiert auf einem gezielten „Test & Experiment“-Ansatz.

Als eine der bekanntesten spendenfinanzierten Organisationen der Schweiz steht die Schweizer Paraplegiker-Stiftung in der Verantwortung, ihre Mittel so wirkungsvoll wie möglich einzusetzen. Um die Effizienz im digitalen Marketing zu maximieren, beauftragte die Stiftung ein Projekt, das eine zentrale strategische Frage klären sollte: Welche Zielgruppenansprache führt zu den besten Fundraising-Ergebnissen?

Um diese Frage wissenschaftlich fundiert zu beantworten, hat Mediaschneider in Zusammenarbeit mit Digitl ein präzises A/B-Test-Experiment in Google Display & Video 360 umgesetzt. Ziel war es, die Leistung einer breiten, spendenaffinen Zielgruppe direkt mit der einer engeren, thematisch bezogenen Zielgruppe zu vergleichen.

Klare Daten für eine klare Strategie

Die Ergebnisse des Tests lieferten eine eindeutige Handlungsempfehlung und bewiesen, dass die breitere Zielgruppenansprache signifikant erfolgreicher war. Auf Basis dieser klaren Daten konnte die SPS ihre Marketingstrategie schärfen und stellt so sicher, dass jeder Spendenfranken eine noch größere Wirkung erzielt.

Expertise durch Google Partner-Zertifizierung bestätigt

Die methodische Kompetenz hinter diesem Erfolg wurde für Digitl Anfang 2026 mit der Zertifizierung als Google Partner im Bereich „Test & Experiment“ offiziell bestätigt. In dem umfassenden Verfahren zur Zertifizierung hat das Hamburger Unternehmen bewiesen, anspruchsvolle Marketing-Experimente wie diese zu ermöglichen.

Moritz Schneider, CDO von Mediaschneider, kommentiert: „Für uns war dieser Case wieder ein sehr gutes Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit: Wir steuern die Mediastrategie, und Digitl liefert als Technology Partner das Wissen und den Zugang zur programmatischen Umgebung. Das schafft für unsere Kunden einen echten, messbaren Mehrwert.“

Dr. Tim Hasenpusch, Manager Partner bei Digitl, sagt: „Der Erfolg der SPS beweist, welch enormes Potenzial in einer wissenschaftlich fundierten Testkultur steckt, um Budgets effizienter einzusetzen. Dies entspricht genau dem wachsenden Bedürfnis nach mehr Werbewirksamkeit, das wir im Markt sehen. Unsere neue Google-Zertifizierung ist für uns ein logischer Schritt, um unser Team gezielt in den Kompetenzen zu stärken, die heute den Unterschied machen.“

Diese Medienmitteilung wird von Mediaschneider und Digitl veröffentlicht. Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung wird darin als Praxisbeispiel einer gemeinsamen Kampagne erwähnt.

Über die Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS)

Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) ist ein 1975 gegründetes Solidarwerk. Sie fördert, entwickelt und unterhält ein ganzheitliches Leistungsnetz zur optimalen Versorgung von Menschen mit Querschnittlähmung. Die Organisation begleitet Betroffene ein Leben lang und trägt maßgeblich zur Verbesserung ihrer Lebensqualität bei.

Über Mediaschneider

Mediaschneider ist eine führende, unabhängige Mediaagentur in der Schweiz, die ihre Kunden in allen Aspekten der Media- und Werbe-Kommunikation berät.

Über Digitl

Digitl unterstützt Unternehmen und Agenturen beim Aufbau und der Nutzung ihrer Marketing- und Cloud-Lösungen. Mit über 60 Mitarbeitern an den Standorten Hamburg, Düsseldorf, Zürich, Wien, Barcelona und Berlin betreut Digitl über 150 Kunden, darunter namhafte Unternehmen wie Douglas, fluege.de, Berge & Meer und Blume2000. Als unabhängiger und inhabergeführter Partner ist Digitl zudem offizieller Google Marketing Platform und Google Cloud Sales Partner.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Digitl GmbH

Timo Aden

An der Alster 6

20099 Hamburg

Deutschland

fon ..: 01725150451

web ..: https://www.digitl.com

email : info@digitl.com

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Herr Timo Aden

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