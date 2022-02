Sie suchen eine ganzheitliche Betreuung für Ihre ganze Familie rund um die Geburt Ihres Kindes? Dann sind Sie bei der familiären Hebammen – und Osteopathiepraxis Schwabinger Kindl genau richtig!

Die gemütliche Hebammen- und Osteopathie Praxis Schwabinger Kindl befindet sich im Herzen von Schwabing und wurde 2013 eröffnet.

Inhaber der Praxis sind die Hebamme Ninja Reetz und Ihr Mann Alexander Reetz, Osteopath in der Praxis.

Ninja Reetz bereitet in Ihren Geburtsvorbereitungskursen die werdenden Eltern auf die Geburt vor, führt Akupunktur und Beratungen durch. Nach der Geburt bietet Sie Rückbildungskurse sowie Stillberatungen an und betreut die Familien auch zu Hause im Wochenbett.

Alexander Reetz arbeitet in der Praxis vor allem als Osteopath und hat sich besonders auf das Klientel der Hebammenpraxis spezialisiert. Er behandelt in der Schwangerschaft Beschwerden aller Art und hilft dem Körper, sich auf die Geburt vorzubereiten. Auch wenn nach der Geburt körperliche Probleme bei Mutter oder Baby auftreten, kann er diese therapieren. Hierzu zählen bei Schwangeren unter anderem Rücken- und Leistenschmerzen, Beckenbeschwerden, Kopfschmerzen und Übelkeit. Häufige Auffälligkeiten bei Babys sind z.B. dauerhaftes Weinen, Kopfasymmetrien, der Blick auf nur eine Seite, Verdauungs- und Schlafprobleme sowie Verspannungen und Unruhe zustände. Neben der klassischen Osteopathie wendet Alexander Reetz auch Qigong Healing während der Behandlung an. Mit dieser speziellen Heilmethode arbeitet der erfahrene Osteopath seit Jahren sehr erfolgreich. Beim Qigong Healing wird der Energiefluß im Körper wieder hergestellt und die Selbstheilungskräfte aktiviert; die eigene Regenerationsfähigkeit wird angeregt. Diese effektive und sanfte Technik ist in Deutschland noch weitgehend unbekannt, obwohl sie ihre Ursprünge im Daoismus des alten China hat und viele Gemeinsamkeiten mit der Traditionellen Chinesischen Medizin aufweist. Besonders bei Babys, in der Schwangerschaft, sowie nach der Geburt, können behutsam Blockaden aufgelöst und die Lebensenergie, das Qi, wieder zum Fließen gebracht werden.

Unterstützt werden Ninja und Alexander Reetz von den anderen Kursleitern in der Praxis, die das Angebot abrunden. Folgende Kurse können in der Hebammenpraxis Schwabinger Kindl belegt werden: Pilates vor und nach der Geburt, Yoga, Babymassage, Stillvorbereitung, Säuglingspflege, Stilltreffs, Ernährungsberatung, Musikgruppen, Kindernotfalltraining, Rückbildungskurse, Geburtsvorbereitungskurse und vieles mehr.

Wir freuen uns auf Sie!

Schwabinger Kindl – Hebammenpraxis und Osteopathie im Herzen Münchens.

Wir begleiten Sie rund um die Geburt Ihres Kindes mit unserem vielfältigen Angebot. Bei Beschwerden helfen wir Ihnen gerne mit Osteopathie, Qi Gong Healing, Akupunktur und Schwangeren Massage. Für alle anderen Anliegen steht Ihnen ein breites Angebot an Kursen zur Auswahl. Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse, Pilates & Yoga, Babymassage, Ernährungsberatung, Musikstunde gemeinsam mit dem Baby, Kindernotfalltraining und Kangatraining.

