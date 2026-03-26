SCHULER Metallbau – Präzision, Leidenschaft und Innovation im Metallbau seit über 60 Jahren

60 Jahre SCHULER Metallbau: Präzise Fassaden, Fenster & Wintergärten aus Aluminium/Glas. 100% Made in Germany. Von Aachen bis Düsseldorf.

Übach-Palenberg, 19.02.2026 – Als eines der führenden Metallbau-Unternehmen der Region präsentiert sich SCHULER Metallbau aus Übach-Palenberg mit maßgeschneiderten Lösungen aus Aluminium und Glas für private und gewerbliche Bauvorhaben. Mit über 6 Jahrzehnten Erfahrung, rund 90 Mitarbeitenden und einer klaren Vision für Qualität vereint das familiengeführte Unternehmen handwerkliche Tradition mit modernster Fertigungstechnik – 100 % Made in Germany. SCHULER Metallbau ist regional verwurzelt und betreut Bauherren, Architekten und Projektentwickler in den Metropolregionen Aachen, Köln, Düsseldorf sowie im Kreis Heinsberg.

Ob anspruchsvolle Fassaden, langlebige Fenster und Türen, elegante Balkone, lichtdurchflutete Wintergärten oder funktionale Terrassenüberdachungen – SCHULER Metallbau begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die detaillierte Planung bis zur präzisen Umsetzung und Montage. Die Lösungen zeichnen sich durch hohe Gestaltungsfreiheit, handwerkliche Präzision und technische Raffinesse aus und erfüllen individuelle Anforderungen an Ästhetik, Energieeffizienz und Funktionalität.

„Für jede bauliche Herausforderung entwickeln wir eine konstruktive Antwort.“, erklärt Geschäftsführer Alexander Hack. „Unser erfahrenes Team realisiert selbst komplexe Aluminium- und Glasprojekte mit höchstem Qualitätsanspruch und individueller Beratung.“

Ein zentraler Bestandteil des Erfolgs ist die hauseigene Manufaktur in Übach-Palenberg: Dort werden alle Produkte gefertigt, konstruiert und für den späteren Einsatz vorbereitet. In Kombination mit modernsten Planungstools, engem Projektmanagement und zertifizierten Fertigungsprozessen entstehen langlebige und technisch ausgereifte Lösungen. Nachhaltigkeit wird dabei großgeschrieben, sowohl durch ressourcenschonende Prozesse als auch durch die Produktion mit selbst erzeugtem Strom.

Wie vielseitig das Leistungsspektrum ist, zeigen zahlreiche Referenzprojekte: Beim Erweiterungsneubau des Physikalischen Instituts in Köln realisierte SCHULER anspruchsvolle Fassaden- und Fensterkonstruktionen. Für die FOM Hochschule in Düsseldorf sowie beim Studierendenwohnheim in Aachen entstanden moderne Aluminium-Glas-Lösungen, die architektonische Ästhetik mit Funktionalität verbinden. Auch bei der Umgestaltung des VIP-Bereichs der Merkur Spiel-Arena Düsseldorf brachte das Unternehmen seine Expertise im hochwertigen Metall- und Glasbau ein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCHULER Metallbau GmbH

Herr Alexander Hack

Werkstraße 1

52531 Übach-Palenberg

Deutschland

fon ..: +49 2451 903000

web ..: https://www.schulermetallbau.de

email : anfragen@schulermetallbau.de

Unsere Wurzeln liegen in Übach-Palenberg. Hier wurde SCHULER METALLBAU in den 60er-Jahren von Willy Schuler gegründet. Die Nähe zu den rheinischen Metropolen Köln und Düsseldorf sowie Aachen und den Niederlanden ermöglichen uns Kundennähe und kurze Transportwege. Das ist praktisch und schont die Umwelt. Als Familienunternehmen liegt uns diese besonders am Herzen. In unserer Manufaktur produzieren wir klimaneutral und 100 % made in Germany. Für die Generation von morgen. Und übermorgen.

Pressekontakt:

Marketing Gilde

Frau Sabrina Violi

c/o Hauptstraße 149

53639 Königswinter

fon ..: 01716836009

email : s.violi@marketing-gilde.de

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