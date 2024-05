Schrauben, Netzwerken, Chillen: Der Schrauberplatz in Neuss bietet Raum, sich handwerklich auszuprobieren

Wer teure Autoreparaturen vermeiden und lieber selbst an seinem Fahrzeug arbeiten möchte, findet bei „Dein Schrauberplatz“ in Neuss die ideale Gelegenheit. Hier ist Platz zum Schrauben und Vernetzen.

24/7 geöffnet, hochwertig ausgestattet, Werkzeuge inklusive, Community-Events, Parkplätze, Tutorials und Hebebühne – das sind die Highlights von „Dein Schrauberplatz“ in Neuss. Diese Mietwerkstatt ist ideal für jeden, der handwerklich an seinem Auto, Camper, Bulli oder Motorrad tätig werden möchte. Hier ist alles vorhanden, was man zum Schrauben braucht, sodass teure Autoreparaturen vermieden werden können. „Dein Schrauberplatz“ bietet eine lichtdurchflutete, freundliche Umgebung mit einem Außenbereich und einer Chill Area, wo man sich nach getaner Arbeit entspannen und mit Freunden austauschen kann. Zudem gibt es regelmäßige Community-Events, die das Kennenlernen und Vernetzen fördern. Die Website bietet direkten Zugang zu einer Werkzeugdatenbank, mit der die Arbeit im Voraus geplant und benötigte Werkzeuge einfach gefunden werden können. Die Schrauberplätze sind ohne Trennwände angelegt, was den Austausch und gemeinsame Projekte fördert.

Für die Anmietung eines der drei verfügbaren Schrauberplätze steht ein einfaches Online-Buchungssystem zur Verfügung, das 24/7 zugänglich ist. Dies erleichtert den Zugang und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Es stehen drei unterschiedliche Preismodelle bzw. Mitgliedschaften zur Auswahl: ein Basisangebot zum Reinschnuppern, eine Mitgliedschaft für regelmäßige Nutzer und eine erweiterte Mitgliedschaft mit Parkplatz und Lagermöglichkeiten.

Die Abrechnung erfolgt vollautomatisch: Die Rechnung wird per E-Mail versendet und kann mit allen üblichen Zahlungsmitteln (Apple Pay, Kreditkarte, SEPA, Paypal, etc) bezahlt werden. Wer seiner Leidenschaft nachgehen und in einer Atmosphäre von Spaß und Kreativität an seinem Fahrzeug arbeiten möchte, findet in „Dein Schrauberplatz“ in Neuss den idealen Ort.

