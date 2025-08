Schrauben aus Edelstahl richtig auswählen – Firma seimatec erklärt den Unterschied zwischen A2 und A4

Firma seimatec erklärt den Unterschied zwischen Edelstahl A2 und A4. Im Sortiment: Verbindungselemente, Holzschrauben, Fassadenschrauben und mehr – langlebig, korrosionsbeständig und nachhaltig.

Wer ein Bau- oder Montageprojekt plant, steht schnell vor der Frage: Welche Schraube ist die richtige? Besonders im Außenbereich oder bei hoher Feuchtigkeit spielt die Materialwahl eine entscheidende Rolle für Haltbarkeit und Sicherheit. Die Firma seimatec, spezialisiert auf Verbindungselemente aus Edelstahl, gibt Tipps, worauf Handwerker, Industrie und Heimwerker achten sollten.

Edelstahlschrauben der Güte A2 sind korrosionsbeständig, rostfrei und für die meisten Anwendungen im Innen- und Außenbereich bestens geeignet. Sie bieten Schutz vor Feuchtigkeit und Witterung, sind jedoch nicht für dauerhaften Kontakt mit Salzwasser oder stark säurehaltigen Umgebungen ausgelegt.

Für besonders anspruchsvolle Einsatzbereiche gibt es A4-Edelstahl. Diese Legierung enthält zusätzlich Molybdän, was die Beständigkeit gegenüber Chloriden und aggressiven Medien deutlich erhöht. A4-Schrauben kommen vor allem im Schiffsbau, in Küstennähe oder in industriellen Anlagen zum Einsatz, wo höchste Korrosionsresistenz erforderlich ist.

„Die richtige Wahl verhindert teure Folgekosten und verlängert die Lebensdauer jeder Konstruktion“, erklärt Marc Seifert, Inhaber von seimatec. „Billige Schrauben mögen kurzfristig günstiger erscheinen, führen aber oft zu Rost, lockeren Verbindungen und aufwendigen Reparaturen.“

Im Onlineshop von Firma seimatec finden Kunden ausschließlich Verbindungselemente aus Edelstahl der Güten A2 und A4 – in gängigen DIN- und ISO-Normen sowie in Industriequalität, darunter auch Holzschrauben nach DIN, Fassadenschrauben und viele weitere Spezialvarianten. Das Sortiment richtet sich an Profis und ambitionierte Heimwerker, die Wert auf Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit legen.

Interessierte finden weitere Informationen und das komplette Sortiment finden Sie im Onlineshop von schrauben-seimatec

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

seimatec

Herr Marc Seifert

Am Strauchgraben 2

91315 Höchstadt

Deutschland

fon ..: 09193 4937

web ..: https://www.schrauben-seimatec.de

email : info@seimatec.de

Firma seimatec liefert rostfreie Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Spezialteile aus Edelstahl in A2 und A4. Das Unternehmen bietet genormte Verbindungselemente für Industrie, Handwerk und Heimwerker, die Wert auf langlebige, korrosionsbeständige und nachhaltige Lösungen legen.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Pressekontakt:

seimatec

Herr Marc Seifert

Am Strauchgraben 2

91315 Höchstadt

fon ..: 09193 4937

web ..: https://www.schrauben-seimatec.de

email : info@seimatec.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.