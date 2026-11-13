E-Auto zu Hause laden, Stromkosten prüfen und digital unterwegs bleiben: HeiVolt vermittelt passende Energieangebote für Privat- und Gewerbekunden.

# Schock über die Stromrechnung fürs E-Auto: HeiVolt zeigt, warum sich ein Tarifcheck lohnt

**Elektroauto zu Hause laden, Stromkosten im Blick behalten und unterwegs digital vernetzt bleiben: Die Energievermittlung HeiVolt unterstützt Privatkunden und Unternehmen bei der Suche nach passenden Stromtarifen. Ergänzende Vergleichsportale helfen dabei, auch Mobilfunk- und Zahlungskosten bewusster zu gestalten.**

**Leipzig, 13. November 2026** – Ein Elektroauto steht für moderne Mobilität, Komfort und die Möglichkeit, das eigene Fahrzeug bequem zu Hause aufzuladen. Doch spätestens mit der nächsten Stromabrechnung stellt sich für viele Fahrzeughalter eine entscheidende Frage: Ist der bisherige Stromtarif überhaupt für den zusätzlichen Energieverbrauch geeignet?

Genau hier setzt die deutschlandweit tätige Energievermittlung **HeiVolt** an. Über die Plattform heivolt.de können Privatpersonen, Gewerbetreibende und Unternehmen ihre bestehende Energieversorgung überprüfen und passende Angebote anfragen.

## Elektroauto zu Hause laden: Der Stromverbrauch steigt

Wer sein Elektroauto regelmäßig über eine private Wallbox oder eine geeignete Ladeeinrichtung lädt, erhöht den Stromverbrauch seines Haushalts teilweise erheblich.

Ein einfaches Rechenbeispiel verdeutlicht die Größenordnung: Bei einer jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern und einem angenommenen Strombedarf von 20 kWh pro 100 Kilometer benötigt ein Elektroauto rund 3.000 kWh zusätzliche Energie pro Jahr. Verluste beim Ladevorgang können den tatsächlichen Strombezug weiter erhöhen.

Bei einem angenommenen Strompreis von 35 Cent pro Kilowattstunde entstehen allein für diese 3.000 kWh jährliche Stromkosten von rund 1.050 Euro. Liegt der Arbeitspreis dagegen bei 28 Cent, ergibt sich rechnerisch eine Differenz von 210 Euro im Jahr.

Die Werte sind Beispielrechnungen und keine konkreten Tarifangebote. Sie zeigen jedoch, welchen Einfluss bereits wenige Cent Unterschied beim Strompreis haben können.

## Warum ein normaler Haushaltsstromtarif nicht immer die beste Lösung ist

Viele Elektroautofahrer nutzen weiterhin ihren bisherigen Haushaltsstromtarif. Das ist grundsätzlich möglich und kann durchaus wirtschaftlich sein. Allerdings lohnt es sich, bei steigendem Stromverbrauch die bestehenden Vertragsbedingungen genauer zu betrachten.

Neben dem Arbeitspreis pro Kilowattstunde spielen auch der Grundpreis, die Vertragslaufzeit, mögliche Preisgarantien und Kündigungsfristen eine Rolle.

Darüber hinaus können spezielle Ladestromtarife interessant sein. Ob diese tatsächlich günstiger sind, hängt unter anderem von der vorhandenen Ladeeinrichtung, der Zählersituation, technischen Voraussetzungen und den Bedingungen des jeweiligen Energieanbieters ab.

Ein zusätzlicher Stromzähler oder eine separate Messung kann in bestimmten Fällen sinnvoll sein, verursacht aber unter Umständen weitere Kosten. Deshalb sollte nicht nur der beworbene Kilowattstundenpreis betrachtet werden, sondern die gesamte jährliche Kostenbelastung.

## HeiVolt: Persönliche Energievermittlung statt unübersichtlicher Tariflisten

Die Energievermittlung HeiVolt verfolgt das Ziel, Energieverträge verständlicher und übersichtlicher zu machen.

Interessenten können ihren bisherigen Stromverbrauch, vorhandene Vertragsdaten und ihre individuellen Anforderungen übermitteln. Anschließend werden passende Energieangebote über angebundene Energiepartner geprüft.

Das Angebot richtet sich nicht ausschließlich an Besitzer von Elektroautos. HeiVolt vermittelt auch Strom- und Gastarife für Privathaushalte sowie individuelle Energielösungen für Unternehmen.

Zu den Schwerpunkten gehören:

– Haushaltsstrom und Gas für Privatkunden

– Ladestrom und Autostrom für Elektrofahrzeuge

– Wärmepumpenstrom und Heizstrom

– Gewerbestrom und Gewerbegas

– Bündeltarife für mehrere Standorte und Lieferstellen

– Energieangebote für Hausverwaltungen, Wäschereien, Waschsalons und Vereine

Gerade bei mehreren Verbrauchsstellen oder einem hohen jährlichen Energiebedarf kann eine individuelle Angebotsprüfung sinnvoll sein.

Die Anfrage bei HeiVolt ist kostenlos und unverbindlich. Ob sich ein Tarifwechsel wirtschaftlich lohnt, wird anhand der jeweiligen Ausgangssituation und verfügbaren Angebote geprüft.

**Weitere Informationen und kostenlose Energieanfrage: https://heivolt.de**

## Elektromobilität wird zunehmend digital

Die Kosten für das Elektroauto beschränken sich nicht auf die heimische Stromrechnung. Auch unterwegs spielen digitale Anwendungen eine immer größere Rolle.

Lade-Apps, Routenplanung, Echtzeitinformationen zu öffentlichen Ladesäulen und digitale Bezahlsysteme sind für viele Elektroautofahrer inzwischen wichtige Bestandteile des Alltags.

Eine zuverlässige mobile Internetverbindung hilft dabei, Ladepunkte zu finden, Preise zu prüfen, Ladeprozesse zu verwalten und längere Fahrten effizient zu planen.

Damit rückt neben dem passenden Stromtarif auch der Mobilfunkvertrag stärker in den Blick.

## Mit HandyTarifRadar den passenden Mobilfunktarif finden

Das Vergleichsportal **HandyTarifRadar.de** beschäftigt sich mit modernen Mobilfunktarifen und unterstützt Verbraucher dabei, ihren individuellen Datenbedarf besser einzuschätzen.

Nutzer können sich über Angebote mit 5G, SIM-only-Tarife, Allnet-Flatrates und Tarife mit besonders hohem oder unbegrenztem Datenvolumen informieren.

Gerade für Menschen, die regelmäßig Navigationsdienste, Lade-Apps und weitere digitale Dienste nutzen, lohnt es sich, neben dem Preis auch Netzabdeckung, verfügbare Datenmengen und Vertragsbedingungen zu berücksichtigen.

Der Vergleich ist kostenlos und bietet eine zusätzliche Orientierung bei der Auswahl eines passenden Mobilfunkvertrags.

**Weitere Informationen:** HandyTarifRadar

## Digital bezahlen: Auch die richtige Kreditkarte kann unterwegs wichtig sein

Wer regelmäßig mit dem Elektroauto unterwegs ist, kennt die unterschiedlichen Bezahlmöglichkeiten an öffentlichen Ladestationen. Neben Lade-Apps und speziellen Ladekarten kommen je nach Betreiber auch Kredit- und Debitkarten zum Einsatz.

Insbesondere bei längeren Reisen oder Fahrten ins Ausland lohnt sich ein Blick auf die Konditionen der verwendeten Zahlungskarte.

Das Informations- und Vergleichsportal **KreditkartenHero.de** bietet Verbrauchern eine Möglichkeit, unterschiedliche Kreditkartenangebote anhand wichtiger Merkmale zu vergleichen.

Dazu gehören beispielsweise Jahresgebühren, Kosten beim Auslandseinsatz, Bargeldabhebungen, Zahlungsbedingungen und mögliche Zusatzleistungen.

Auch bei vermeintlich kostenlosen Kreditkarten ist ein genauer Vergleich sinnvoll, da beispielsweise Fremdwährungsgebühren oder Zinsen bei Teilzahlung entstehen können.

**Weitere Informationen:** KreditkartenHero

## Energie, Mobilfunk und Bezahlen: Kleine Entscheidungen mit langfristiger Wirkung

Die drei Themen Energieversorgung, mobile Vernetzung und digitale Zahlungsmöglichkeiten zeigen, wie wichtig transparente Vertragsbedingungen im Alltag geworden sind.

Wer ein Elektroauto fährt, sollte nicht nur auf Anschaffungskosten und Reichweite achten. Auch der gewählte Haushaltsstromtarif, die Nutzung digitaler Dienste und die Konditionen für Zahlungen unterwegs können das persönliche Budget beeinflussen.

Ein regelmäßiger Vergleich bestehender Verträge hilft dabei, unnötige Kosten zu erkennen und passende Alternativen zu prüfen.

Dabei gilt: Nicht jeder Tarifwechsel führt automatisch zu einer Ersparnis. Entscheidend sind der individuelle Bedarf, die tatsächlich verfügbaren Angebote und die vollständigen Vertragsbedingungen.

## HeiVolt unterstützt auch Unternehmen mit hohem Stromverbrauch

Neben Privatkunden spricht HeiVolt gezielt Unternehmen mit energieintensiven Betriebsabläufen an.

Besonders für Waschsalons, Wäschereien, Textilreinigungen, Immobilienverwaltungen und Filialunternehmen können die laufenden Stromkosten einen erheblichen Anteil der Betriebsausgaben ausmachen.

HeiVolt ermöglicht deshalb auch die Anfrage individueller Gewerbestromangebote und Bündeltarife für mehrere Lieferstellen.

Über einen digitalen Kundenbereich können Kunden ihre Objekte, Lieferstellen, Vertragsunterlagen und relevante Fristen strukturiert verwalten.

Damit verbindet HeiVolt persönliche Energievermittlung mit einer digitalen Organisation bestehender Energieverträge.

## Fazit: Wer elektrisch fährt, sollte auch seinen Stromtarif überprüfen

Ein Elektroauto verändert nicht nur das persönliche Mobilitätsverhalten, sondern häufig auch den Energiebedarf eines Haushalts.

Wer regelmäßig zu Hause lädt, sollte deshalb prüfen, ob der bestehende Stromvertrag noch zur aktuellen Verbrauchssituation passt.

Mit HeiVolt steht Privatpersonen und Unternehmen eine deutschlandweit verfügbare Anlaufstelle zur Verfügung, um Energieangebote kostenlos und unverbindlich prüfen zu lassen.

**HeiVolt – Energievermittlung für Privatkunden, Gewerbe und Vereine**

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HeiVolt – Marcus Kober

Herr Marcus Kober

Störmthaler Straße 35

04288 Leipzig

Deutschland

fon ..: 015236260011

web ..: https://heivolt.de/

email : office@heivolt.de

Pressekontakt:

HeiVolt – Marcus Kober

Marcus Kober

Störmthaler Straße 35

04288 Leipzig

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