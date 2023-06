Schneller und effizienter dank ProCom-Steuerung: bullmer-Maschinen profitieren von 6% Leistungssteigerung

Dank innovativer Softwareoptimierungen in den CNC-Steuerungen von ProCom schneiden die Maschinen von bullmer nun 6% schneller.

Aachen/Mehrstetten 01. Juni 2023: ProCom Automation und bullmer freuen sich über einen wichtigen Meilenstein in ihrer langjährigen Zusammenarbeit. Dank innovativer Softwareoptimierungen in den CNC-Steuerungen von ProCom schneiden die Maschinen von bullmer nun 6 % schneller. Dieser Fortschritt markiert einen signifikanten Produktivitätsgewinn für bullmer, den Marktführer im Bereich Zuschneide- und Legetechnologie.

Zusammen erfolgreich: Traditionsunternehmen aus dem Sondermaschinenbau und CNC-Steuerungsspezialist

Seit ihrer Gründung im Jahr 1933 hat bullmer stets Innovationen in den Bereichen Legetechnologie und Zuschnitt verfolgt. Im Zentrum dieses Bestrebens stand immer das Ziel, die Produktionsprozesse der Kunden in den Bereichen Bekleidung, Automotive, Werbetechnik, Polstermöbel, technische Textilien und Aerospace weiter zu optimieren. ProCom, Spezialist für CNC-Steuerungslösungen für schneidende Anwendungen ist seit fast 40 Jahren Entwicklungspartner von bullmer. Nun hat ProCom in einem intensiven Prozess von sechs Monaten die Bewegungsalgorithmen der Steuerungssoftware und das Glätten der Konturdaten optimiert.

„Dieses Ergebnis zeigt erneut unser Bestreben: Wir wollen mit unserer Steuerungslösung immer eine Nasenspitze voraus sein und arbeiten daher an kontinuierlichen Verbesserungen für unsere Kunden. Hier haben wir den großen Vorteil, dass wir als Experte für CNC-Steuerungslösungen für schneidende Anwendungen auch Steuerungslösungen für andere Technologien, wie Laserschneiden, Wasserstrahlschneiden, Plasmaschneiden und Autogenschneiden, anbieten. Denn hier ergeben sich Synergien, die wir ganz gezielt nutzen, um unser Produkt stetig noch ein wenig besser zu machen“, sagt Anette Höchst, Product Owner bei ProCom Automation.

6%ige Produktivitätssteigerung bringt für bullmer-Kunden massive Kosteneinsparungen

Im Test bei bullmer konnte verifiziert werden, dass die Maschine dank der Softwareoptimierung jetzt 6 % schneller schneidet. In der praktischen Anwendung bedeutet die Produktivitätssteigerung für den Bekleidungshersteller deutliche Kosteneinsparungen. Produzenten können durch die erhöhte Geschwindigkeit nun mehr Hochlagenstapel verarbeiten. Wenn nun statt 1000 T-Shirts pro Tag durch die 6%ige Produktivitätssteigerung 1060 T-Shirts geschnitten werden, erzielt der Hersteller bei einer Marge von 1 Euro pro T-Shirt 60 Euro mehr Gewinn pro Tag.

Zusätzlich führten die Softwareoptimierungen neben der 6 % schnelleren Schnittgeschwindigkeit auch zu einer deutlichen Qualitätsverbesserung. Insbesondere bei Ecken, Kanten und Kurven ist das Schneiden nun noch präziser und führt zu einer noch höheren Konturtreue der geschnittenen Teile. Hierdurch ergibt sich für Bekleidungshersteller ebenfalls ein deutliches Einsparpotenzial, da durch die erhöhte Qualität Verschnitt und Ausschuss reduziert werden.

Reiner Kast, verantwortlich für die Entwicklung und Produktion, von bullmer betont: „Hochwertige Maschinen benötigen eine hochwertige Steuerung, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Mit ProCom als unserem langjährigen Lieferanten einer hochwertigen Steuerung können wir uns darauf verlassen, dass wir eine Lösung erhalten, die perfekt auf unsere Maschinen abgestimmt ist und stetig optimiert wird.“

Neben der höheren Geschwindigkeit und Qualitätsverbesserung bietet die ProCom Steuerungslösung weitere Vorteile, wie das Schneiden mit Nullabstand. Dies bringt deutliche Einsparungen an Material und Zeit. Optimierungspotentiale sind auch in der IIoT-Produktions-Monitoring-Plattform Clouver ersichtlich. So kann der Maschinenbetreiber anhand der visualisierten Produktionsdaten seine Prozesse stetig verbessern.

Zusammenarbeit eröffnet neue Chancen am Markt

Die Verbesserungen durch die Softwareoptimierung zeigen eindrucksvoll, wie bullmer und ProCom ihre Expertise und ihr Engagement für kontinuierliche Verbesserungen nutzen, um ihre Kunden immer wieder mit effizienten und hochwertigen Lösungen zu überzeugen. Kast sieht die gewachsene Zusammenarbeit als Schlüssel für Innovationen: „Durch das professionelle und langjährige Miteinander schaffen wir es immer wieder, neue Chancen zu erkennen und Innovationen zu fördern. So können wir sicher sein, dass wir auch in Zukunft mit unseren Maschinen Vorreiter am Markt sein werden.“

