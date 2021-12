Die meisten reden von einem Fachkräftemangel in Deutschland. Ich sehe viel häufiger einen Mangel an effizienter Arbeitsweise innerhalb von Organisationen.

Es grenzt an Quälerei, wie teilweise mit der Zeit von Menschen (Mitarbeitern, Kollegen, Partnern und Kunden) umgegangen wird. Hier noch ein unnötiges Meeting, da eine Entscheidungs-Schleife extra oder hier drüben noch ein Arbeitsschritt, den irgendwie niemand im Team mehr so richtig versteht. Wieso machen wir das alles noch mal genau? Wegen der leckeren Kekse im Meeting? Weil das schon immer so war?

Ach egal: Wir machen einfach wie immer. Wir kommen aber nicht mehr hinterher mit den ganzen Aufgaben, also brauchen wir neue Kollegen.

MIST! Fachkräfte zu finden wird immer schwerer oder immer teurer. Bewerbungs- und Auswahlprozess kostet auch wieder Zeit und Geld.

Was also tun?

Ganz einfach: Die eigenen Arbeitsweisen und die Arbeitsweisen im Team so anpassen, dass in möglichst kurzer Zeit möglichst hoher Nutzwert für den wichtigsten Protagonisten im Unternehmen zu generieren: den Kunden!

An jeder Stelle alles optimieren, kann langwierig und schwierig sein. Aber alles braucht irgendwo einen Anfang.

Viele Organisationen, die nach ähnlichen Prinzipien gearbeitet haben, konnten ihre Effizienz und damit ihre Wirtschaftlichkeit um mindestens 20 % steigern. Bei 5 Mitarbeitern bedeutet das faktisch, dass nur durch Selbstoptimierung ein virtueller Mitarbeiter dazu gekommen ist.

Wer jeden Tag ein bisschen besser wird, kann gar nicht verhindern, dass er erfolgreich wird.

