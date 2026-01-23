Schluss mit dem Compliance-Chaos: NIST 800-53 Viewer revolutioniert Sicherheitsmanagement

Der neue NIST 800-53 Viewer analysiert diese Abhängigkeiten automatisch und erstellt auf Knopfdruck vollständige, druckfertige Reports. Was bisher Stunden dauerte, gelingt jetzt in Sekunden.

_Deutsche Software macht komplexe US-Sicherheitsstandards endlich beherrschbar_

Deutschland, Januar 2026 –

IT-Sicherheitsbeauftragte kennen das Problem: Eine einzige NIST-Kontrolle verweist auf 15, 20 oder mehr andere Kontrollen. Stundenlange Recherche, dutzende offene Tabs, endloses Hin- und Herspringen zwischen Dokumenten. Der neue NIST 800-53 Viewer von IT-Service Walter macht damit Schluss – und liefert alle relevanten Sicherheitskontrollen in einem einzigen, druckfertigen Dokument.

_“Alle Controls. Ein Blick. Sicherheitsstandards. Verständlich gemacht.“_

Das Dilemma der Compliance-Manager

NIST 800-53 ist der weltweit anerkannte Goldstandard für IT-Sicherheitskontrollen. Doch die über 1.000 Kontrollen sind komplex miteinander vernetzt: Wer beispielsweise AC-2 (Account Management) implementieren will, muss mindestens 15 weitere Kontrollen berücksichtigen – von Zugriffssteuerung über Identitätsmanagement bis hin zu physischer Sicherheit.

Für CISOs, Compliance-Manager und IT-Auditoren bedeutet das bisher: stundenlanges Nachschlagen, manuelles Zusammenführen von Informationen und das ständige Risiko, wichtige Abhängigkeiten zu übersehen.

Die Lösung: Ein Klick statt stundenlanges Suchen

Der NIST 800-53 Viewer analysiert automatisch alle Querverweise einer Kontrolle und erstellt auf Knopfdruck einen vollständigen HTML-Report. Das Ergebnis: Ein professionell gestaltetes Dokument mit der Hauptkontrolle, allen verknüpften Kontrollen, Inhaltsverzeichnis und druckoptimiertem A4-Layout.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Automatische AnalyseErkennt und exportiert alle verknüpften Kontrollen einer Hauptkontrolle6 SprachenAutomatische Übersetzung mit DeepL API – Deutsch kostenlos inklusiveOffline-fähigImport lokaler JSON-Dateien im OSCAL-Format für sicheren Offline-BetriebProfessionelle ReportsHTML, JSON und CSV Export mit druckoptimiertem A4-LayoutE-Mail-IntegrationReports direkt per E-Mail versenden – ideal für Audits und AbstimmungenMaximale SicherheitAES-256 Verschlüsselung für sensible Konfigurationsdaten

Für wen ist der NIST 800-53 Viewer?

* IT-Sicherheitsbeauftragte und CISOs – für die praktische Umsetzung von Security Controls

* Compliance Manager – für den lückenlosen Nachweis der Standardeinhaltung

* IT-Auditoren – für effiziente Prüfungen mit vollständiger Dokumentation

* Datenschutzbeauftragte – für die Implementierung von Privacy Controls nach NIST

Faire Preisgestaltung ohne versteckte Kosten

Anders als bei vielen Compliance-Tools setzt IT-Service Walter auf ein transparentes Einmalpreis-Modell: Für 199,00 EUR (inkl. MwSt.) erhalten Unternehmen eine Standortlizenz ohne Benutzerbegrenzung, ohne Folgekosten und inklusive kostenloser Updates innerhalb der Hauptversion.

? BONUS: Die deutsche Übersetzung aller NIST-Kontrollen ist kostenlos dabei!

Unser Ökosystem

Weitere Informationen unter: www.isw-adtools.de/nist-800-53-viewer

