Schicke Schiebetürlösungen für jeden Raum

Schiebetüren sind eine clevere Lösung für kleine Räume, in denen man jeden Quadratzentimeter optimal ausnutzen will. Häfele bietet dafür die neuesten Entwicklungen.

Keine sperrigen Türen mehr, die den Raum begrenzen oder den Zugang behindern, sondern flexible und elegante Lösungen, die den Wohnraum optimal nutzen. Besonders in Zeiten von immer kleineren Wohnungen erweisen sich Schiebetüren als praktische Raumteiler, die bei Bedarf auch kleine Wohnungen bestens aufteilen können.

Häfele, der Experte für Wohnen und Möbel, bietet eine Vielzahl von Schiebetürsystemen an, die für unterschiedliche Anforderungen und Raumkonfigurationen geeignet sind.

1. Lineare Schiebetüren und flächenbündige Schiebetüren eignen sich hervorragend für große Schränke. Ihre Türflügel laufen parallel zueinander und ermöglichen einen bequemen Zugang zum Schrankinhalt. Besonders elegant wirken verspiegelte Türen, die sich ideal für Umkleideräume und Garderoben eignen und Räume größer wirken lassen.

2. Faltschiebetüren sind die optimale Lösung für Möbel, die in Ecken platziert werden müssen und somit keine linearen oder flächenbündigen Schiebetüren zulassen.

3. Drehschiebetüren werden seitlich in einer Parktasche verstaut und eignen sich daher ideal für schmalere Schrankelemente, wie sie oft in Küchen verwendet werden.

All diese Schiebetürsysteme können auch zum Aufteilen von Räumen eingesetzt werden. Dies schafft neue Möglichkeiten, vor allem für kleine Wohnungen. Häfele bietet nicht nur eine Vielzahl von Schiebetürlösungen für den Innenbereich an, sondern auch für den Außenbereich. Diese können beispielsweise in Wintergärten oder auf Terrassen eingesetzt werden, um eine nahtlose Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich zu schaffen.

Außerdem legt Häfele großen Wert auf die Qualität und Langlebigkeit seiner Produkte, sodass Kunden langfristig von ihren Schiebetürsystemen profitieren können. Mehr gibt es auf der Website von Häfele, dem Experten für Schiebetürlösungen: www.haefele.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Häfele Austria GmbH

Herr Günter Bachinger

Römerstraße 4

5322 Hof bei Salzburg

Österreich

fon ..: +43 (0)6229/39 0 39-0

fax ..: +43 (0)6229/39 0 39-30

web ..: https://www.haefele.at/de/

email : info@haefele.at

Häfele ist ein international tätiges Unternehmen für Beschlagtechnik und elektronische Schließsysteme. Kunden aus der Möbelindustrie, aus Handel und Handwerk sowie Architekten, Planer und Bauherren setzen auf die Kompetenz und Leistungsfähigkeit von Häfele.

Bei Häfele bekommen Kunden eine große Auswahl an Zierbeschlägen, Möbelgriffen und Möbelknöpfen aller Art und können aus einem reichen Sortiment Möbelzubehör aller Art auswählen, vom Garderobenhaken bis zu Griffen für Glastüren. Auf der Website www.haefele.at können alle Produkte rasch und sicher bestellt werden.

Pressekontakt:

Häfele Austria GmbH

Herr Günter Bachinger

Römerstraße 4

5322 Hof bei Salzburg

fon ..: +43 (0)6229/39 0 39-0

web ..: https://www.haefele.at/de/

email : presse@romanahasenoehrl.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.