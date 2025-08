Schatzsuche unter Wasser auf Baros Maldives

Baros Maldives, bekannt für sein legendäres Hausriff, freut sich seine wöchentliche Unterwasserschatzsuche bekanntzugeben.

Auf Tauchstation: Baros Maldives startet aufregende wöchentliche Unterwasser-Schatzsuche

Mit dem Ziel, Entdeckergeist und Staunen zu wecken, lädt die Baros Treasure Hunt Gäste dazu ein, in die farbenfrohe Unterwasserwelt des Indischen Ozeans einzutauchen und nach versteckten „Baros-Schätzen“ zu suchen – zehn tiefgrüne Kugeln, die in den Korallengärten des Hausriffs verborgen sind. Jede 45-minütige Schatzsuche verspricht Spannung, Entdeckungen und wöchentliche Preise – von individuell gestalteten Inselerlebnissen bis hin zu luxuriösen Upgrades.

Wöchentlich wird ein glücklicher Teilnehmer zum Gewinner gekürt. Alle Gäste, die während der Aktionswochen einen Baros-Schatz entdecken, nehmen außerdem automatisch an einer großen Verlosung teil: Zu gewinnen gibt es einen traumhaften siebentägigen Aufenthalt für zwei Personen im Baros – inklusive Hin- und Rückflug sowie Halbpension – ein unvergessliches Erlebnis auf einer der ikonischsten Inseln der Welt.

„Wir freuen uns, mit der Baros Treasure Hunt eine außergewöhnliche Möglichkeit zu schaffen, unsere Gäste noch enger mit der faszinierenden Schönheit unseres Hausriffs zu verbinden“, erklärt Ibrahim Shijah, General Manager von Baros. „Dieses Erlebnis lädt nicht nur zu Abenteuer und Entdeckung ein, sondern unterstreicht auch unser Engagement, unvergessliche Aufenthalte inmitten einer einzigartigen Naturkulisse zu bieten.“

Angeleitet vom Expertenteam von Divers Baros Maldives, steht die Schatzsuche Gästen aller Erfahrungsstufen offen – vom Schnorchel-Neuling bis hin zum erfahrenen Taucher. Das Hausriff, berühmt für seine leichte Zugänglichkeit und seinen Reichtum an Meereslebewesen, bietet Begegnungen mit bunten Rifffischen, neugierigen Riffhaien und eleganten Schildkröten – nur wenige Meter vom Ufer entfernt.

Die Baros Treasure Hunt ist mehr als ein Spiel – sie ist eine Hommage an die faszinierende Unterwasserwelt und ein eindrucksvoller Appell, sie zu schützen. Gleichzeitig reflektiert sie das langjährige Engagement von Baros für Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und den Erhalt des Riffs für kommende Generationen.

Über Baros Maldives

Das luxuriöse Baros Maldives liegt umgeben von Kokosnusspalmen, tropischer Vegetation, einem exzellenten Hausriff und dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll. Die Architektur des Resorts und seine 75 Villen (Overwater- sowie Strandvillen) gliedern sich perfekt in die Natur der kleinen Privatinsel ein.

Baros erfüllt mit seinen drei Restaurants und zwei atmosphärischen Bars nahezu jeden kulinarischen Wunsch. Die Divers Baros Maldives PADI-Tauchstation bietet alles rund ums Tauchen und stimmt seine Unterwasser-safaris individuell auf die Gäste ab. Gemeinsam mit Meeresbiologen aus dem Marine Center lernen Gäste beim Schnorcheln im Hausriff mehr über das sensible Ökosystem und seine zahlreichen Bewohner. Privates Dinner auf der naheliegenden Sandbank oder eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang mit Champagner und Canapés sind weitere Highlights eines Aufenthalts auf Baros.

Mit dem Schnellboot dauert der Transfer zum internationalen Flughafen von Malé lediglich 25 Minuten. Baros wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen von Gästen und Reisespezialisten für die hochwertige Ausstattung und hervorragenden Service geehrt und ist Mitglied der Small Luxury Hotels Of The World.

Website: www.baros.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Starling PR

Frau Isabel Schleiwies

Thalkirchner Straße 27

80337 München

Deutschland

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : mail@starling-pr.com

Pressekontakt:

Starling PR

Frau Isabel Schleiwies

Thalkirchner Straße 27

80337 München

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : mail@starling-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.