Schafwollpellets – Die natürliche Düngungslösung von floraPell

Interview mit Björn Lanzke von floraPell: Revolution im Gartenbau durch Schafwollpellets als Biodünger

Was macht Schafwolle zu einem hervorragenden Dünger?

Die Schafwolle ist ein Geschenk der Natur an die Gärtner. Sie ist reich an Stickstoff, besitzt den idealen Kaliumgehalt von 6% und zusätzlich 2% Schwefel. Aber das ist noch nicht alles. Sie hat auch einen Langzeiteffekt, der sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil in jedem Garten macht.

Wie kam diese innovative Idee zustande?

Die Saat dieser Idee wurde von meinem Vater gepflanzt. Seit 2013 haben wir in Zusammenarbeit mit der Humboldt-Uni daran gearbeitet, die hervorragenden Düngeeigenschaften der Schafwolle in einer gut dosierbaren Form für den Gartenbau nutzbar zu machen. Seit 2019 sind wir gemeinsam auf einer Mission, sie als hochwertigen organischen Dünger zu vermarkten.

Wo kann dieser Dünger eingesetzt werden?

Die Vielseitigkeit dieses Düngers ist einfach genial! Wir arbeiten hauptsächlich mit Demeter- und Bioland-Betrieben im Profibereich zusammen, die damit primär hochwertiges Biogemüse produzieren. Aber im Kleingarten gibt es eine Vielzahl anderer Pflanzen wie Obst- und Ziergehölze, Blumen, Stauden und Rosen, für die die Pellets hervorragend geeignet sind. Mit einem Dünger können Sie also Ihren gesamten Garten nachhaltig und ökologisch versorgen, ohne Hunderte von Spezialdüngern zu benötigen.

Sie haben den Profibereich im Ökolandbau erwähnt, gibt es dort nicht sehr strenge Anforderungen an die Ausgangsprodukte?

Absolut! Bei floraPell mussten wir einige Jahre Entwicklungsarbeit investieren, um alle Anforderungen zu erfüllen. floraPell besitzt alle nötigen Zertifikate und ist für den Ökologischen Landbau zugelassen. Mit unserem patentierten Hygienisierungs-Verfahren erzeugen wir keimfreie Pellets, die auch 100% frei von Fremdsaat sind. Dabei verbrauchen wir weder Gas noch Wasser; wir benötigen nur elektrische Energie, die wir nach und nach vollständig auf regenerative Quellen umstellen wollen.

Das klingt faszinierend, wie wird Ihr Produkt angenommen?

Unsere Kunden sind begeistert! Im Profibereich wird vor allem die langanhaltende Wirkung bei gleichzeitig kontinuierlich langsamer Freisetzung der Nährstoffe gelobt, wobei die Ackerböden eine Aufwertung erfahren – wegen humusbildenden Eigenschaften. Aus dem Kleingartenbereich erhalten wir auch sehr positive Rückmeldungen.

Ich freue mich immer über „neidische Nachbarn“, die fragen: „Was habt ihr mit euren Blumen oder Tomaten gemacht? Ich möchte auch so einen üppigen Garten.“ Das habe ich schon von einigen unserer Kunden gehört; die meisten verraten dann ihren Trick weiter, dass sie mit floraPell arbeiten. So wächst unsere Kundschaft sehr viel durch Weiterempfehlungen.

Das klingt sehr vielversprechend, wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung?

Als kleines Familienunternehmen können wir sehr flexibel auf verschiedene Marktveränderungen reagieren. Derzeit produzieren wir pro Jahr etwa 170 Tonnen für den Profibereich und floraPell wird im Kleingartensegment immer beliebter. Wir erhalten positives Feedback von der Landespolitik, öffentlichen Institutionen, bei denen floraPell auch im Forstbereich Anwendung findet, und vor allem von unseren Kunden.

Wir verbessern ständig unsere Prozesse, um Qualität und Kapazität zu erweitern und werden von immer mehr Menschen wahrgenommen. Die Energiepreise sind derzeit das Einzige, was wir mit Argusaugen beobachten.

Weitere Informationen zu floraPell finden sich auf: https://www.florapell.shop/

Kontakt:

floraPell Düngeprodukte GmbH

Ziegeleiweg 14

01979 Lauchhammer

Tel: 01601537705

E-Mail: blanket (at) florapell.de

https://www.florapell.de

https://www.facebook.com/schafwollpellets

Die floraPell Düngeprodukte GmbH ist ein junges Unternehmen und spezialisiert auf die Produktion hochwertiger Schafwoll-Pellets. Mit dem patentierten Produktionsverfahren bietet floraPell ein qualitativ einwandfreies Produkt, das für den ökologischen Landbau zugelassen ist.

