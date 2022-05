Die auf das SAP-Umfeld spezialisierte Personalberatung Biber & Associates baut ihr Schweiz-Geschäft systematisch weiter aus und setzt den Fokus ab sofort insbesondere auf strategische Key-Accounts.

Biber & Associates ist seit 2006 in Deutschland und seit 2011 in der Schweiz tätig und verfügt über langjährige Expertise in der erfolgreichen Vermittlung von SAP-Fach- und Führungskräften im DACH-Markt. Der SAP-Recruitment-Spezialist arbeitet mit mehreren tausend Kandidaten und mehreren hundert Kundenorganisationen zusammen, von kleineren und mittelständischen Unternehmen bis zu DAX-Unternehmen und namhaften Schweizer Unternehmen. Hierdurch verfügt die Personalberatung über ein sehr gutes, langjährig gewachsenes Kontaktnetzwerk zu Unternehmen und Kandidaten.

Mit seiner strategischen Neuausrichtung in der Schweiz wird Biber & Associates dieses Netzwerk noch weiter ausbauen und seinen Fokus insbesondere auf strategische Key-Accounts richten, die Bewerbern besonders attraktive berufliche Perspektiven bieten können. Mit spezialisierten Schweizer Partneragenturen gewährleistet Biber & Associates seinen Schweizer Kundenunternehmen bei der Personalberatung eine SECO-konforme Zusammenarbeit für die korrekte Abwicklung nach Schweizer gesetzlichen Vorgaben.

„Der Schweizer SAP-Arbeitsmarkt ist nach wie vor sehr aktiv, und Schweizer Unternehmen suchen dringend nach erfahrenen Fach- und Führungskräften“, so Dr. Thomas Biber, Geschäftsführer und Firmengründer von Biber & Associates. „Der Standort bietet dabei nicht nur eine enorm hohe Lebensqualität und fachlich vielfältige Karrierechancen im SAP-Bereich, sondern Fachkräfte profitieren auch von hohen Gehältern und Steuervorteilen. Mit dem strategischen Fokus auf besondere Key-Accounts werden wir vor allem unsere Kontaktqualität noch weiter ausbauen und damit SAP-Spezialisten ein noch größeres Spektrum an besonders hochwertigen Jobperspektiven anbieten können.“

Weitere Informationen stehen zur Verfügung unter www.biber-associates.de und www.biber-associates.ch

Über Biber & Associates

Biber & Associates ist eine auf das SAP-Umfeld spezialisierte Personalberatung. Das Unternehmen schafft tragfähige Kontakte zwischen Top-Unternehmen im Großkunden- und Mittelstandsbereich und hochqualifizierten SAP-Professionals. Dabei unterstützt und berät Biber & Associates Kunden und Kandidaten schnell, effizient und ergebnisorientiert. Biber & Associates legt Wert auf Transparenz und Offenheit während des gesamten Kontaktprozesses und pflegt mit Kunden und Kandidaten von Vertrauen und gegenseitiger persönlicher und fachlicher Wertschätzung geprägte Beziehungen. Jobsuchern bietet die Personalberatung durch ihr regionales und internationales Kontaktnetzwerk vielfältige Karrierechancen und spannende Berufsperspektiven in der SAP-Welt. Weitere Informationen stehen zur Verfügung unter www.biber-associates.de und www.biber-associates.ch



