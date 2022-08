Geht es darum, zu schätzen, was der Sommer bietet, so ist die Crew der „Sportalmmm“ in Zauchensee hoch motiviert. Bereits jetzt bereitet man Köstlichkeiten für die Wintergäste vor.

Am 7. Dezember ist es soweit: Die ersten Gäste werden in der „Sportalmmm“, dem Top Hotel in Zauchensee, erwartet. Bereits jetzt bereiten die Mitarbeiter alles vor, damit sich die Gäste ganz besonders wohl fühlen. Aus frisch gepflückten Beeren werden Marmeladen und Fruchtaufstriche für das Frühstückbuffet eingekocht, Pilze, frisch aus dem Wald, werden eingelegt. Wer jetzt die Website der „Sportalmmm“ besucht, kann die schönsten Bilder der Vorbereitungsarbeiten ansehen und sich bereits jetzt den Mund wässrig machen lassen: sportalmmm.com.

Doch nicht nur an die Gäste wird gedacht, auch auf das Team wird gut geachtet. Alle Teammitglieder, die in der Region wohnen, treffen sich im Sommer zu verschiedenen Gelegenheiten, zum Beispiel, um eine Pensionierung zu feiern oder einfach gemeinsam in einem Gastgarten zu sitzen. Kein Wunder, dass das Hotel Sportalmmm Team so gut harmoniert, wenn auch außerhalb der Saison auf besten Kontakt geachtet wird.

Hotelchef Roland Dolschek weiß, wie wichtig gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind und worauf es ankommt: „Unsere Mitarbeiter sind „Einheimische auf Zeit“. Sie sind die Glücksgestalter, die Urlaubsdesigner unserer Gäste, die einander auch innerhalb des Teams mit Achtsamkeit begegnen und den Aufenthalt in der Sportalmmm ebenso genießen. Der Spaß bei der Arbeit ist Grundlage für ein harmonisches gemeinsames Arbeiten. Die Begeisterung der Gäste ist der Treibstoff für uns als Team!“

Wer jemals in der „Sportalmmm“ zu Gast war, kann diesen Zauber bestätigen – und kommt immer gern wieder. Hotelchef Roland Dolschek und sein Team freuen sich auf jeden Fall schon sehr auf die kommende Wintersaison und auf all die begeisterten Gäste, die das Haus dann mit Leben füllen!

Das Vier Sterne Hotel Sportalm begrüßt seine Gäste im Herzen der Skiwelt amadé und der Salzburger Sportwelt und bietet weit mehr als einfach nur Skigenuss. Neben 70 Pistenkilometern direkt vor der Haustür warten hier Erholung und Wellness sowie persönliche Atmosphäre und bester Service.

Erleben Sie Wohlfühltage der ganz besonderen Art im Vier Sterne Hotel Sportalm in Zauchensee!

