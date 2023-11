Sabine Oswald & Tina Simmerle im Rampenlicht: Internationale Anerkennung beim Speaker Slam in Wiesbaden

Die beiden Expertinnen von „Your Golden Business“ setzten Maßstäbe für Sichtbarkeit auf Social Media

Am 16. November 2023 fand der 3. Internationale Speaker Slam in Wiesbaden/Niedernhausen statt.

Das Event, das mit 201 Teilnehmer aus 27 Ländern (zum ersten mal auf 2 Bühnen verteilt) einen Weltrekord aufstellte, bot eine einzigartige Plattform für inspirierende Geschichten und Ideen aus aller Welt. Kurz und knackig in nur 4 Minuten Rednerzeit alles auf den Punkt gebracht.

Der Speaker Slam, ein renommierter Wettbewerb, der bereits in Städten wie Wien, New York, Frankfurt und München stattfand, ist das Spielfeld, auf dem Redner ihre Botschaften in die Welt tragen.

Unter einer Vielzahl an Bewerbern, haben es die beiden Power Frauen, Sabine Oswald und Tina Simmerle von Your Golden Business unter die Finalisten geschafft.

Live ausgestrahlt wurde dieser Slam über Youtube und Twitch.

Knapp 300 Zuschauer waren Live vor Ort dabei, mehrere Tausend verfolgten von zu Hause das Spektakel an ihren Rechnern.

Unter der Jury befanden sich renommierte Namen wie Dirk Hildebrandt von den Radioexperten, Medienexperte Jörg Rosidzke, Ghostwriterin Mirjam Säger, Scoutingexpertin Sephanie Pierre und einige mehr.

Sabine Oswald und ihre Geschäftspartnerin Tina Simmerle, die Expertinnen im Bereich Online Sichtbarkeit sind, fesselten das Publikum mit Einblicken und Strategien, wie wirklich jeder auf Social Media seine Sichtbarkeit maximieren kann und sich damit ein Business aufbauen kann, egal aus welcher Branche.

Die Digitalisierung bietet immense Chancen für jeden einzelnen, wie aus ihren Vorträgen zu vernehmen war.

Mit dem Focus auf Storytelling und effektivem Einsatz von Plattformen präsentieren die 2 Frauen wegweisende Ansätze, um Menschen in der digitalen Welt sichtbarer zu machen.

Die Relevanz der Online-Sichtbarkeit erstreckt sich weit über die virtuelle Welt hinaus, sie ist der Schlüssel zu neuen Möglichkeiten, Verbindungen und Erfolgen. Die Kunst Online und Offline miteinander zu verbinden.

Tina & Sabine sind Expertinnen in der Kunst der Sichtbarkeit, die Menschen unterstützen, auf Social Media Gehör zu finden und sich erfolgreich zu präsentieren.

Ihre Vision ist es, so viele Menschen wie möglich in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten.

Auf der internationalen Bühne des Speaker Slams Wiesbaden wurden die beiden mit dem begehrten Excellenz Award ausgezeichnet.

Erste weitere Buchungsanfragen gab es bereits am nächsten Tag der Veranstaltung.

Am 29. November 2023 bieten die beiden um 20:00 Uhr ein kostenfreies Webinar zum Thema Sichtbarkeit an, zu dem alle Leser herzlich eingeladen sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Your Golden Business

Frau Sabine Oswald

Schloßbergstraße 20

86971 Peiting

Deutschland

fon ..: 01708986199

web ..: http://www.your-golden-business.de

email : info@your-golden-business.de

