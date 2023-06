Rückenschmerzen ade! Feldenkrais-Woche von 18. bis 25. Juni 2023 im Park Igls Medical Spa Resort

Im renommierten Gesundheitszentrum Park Igls Medical Spa Resort findet auch heuer wieder eine spezielle Feldenkrais-Woche statt.

Innsbruck-Igls/Österreich. Im renommierten Gesundheitszentrum Park Igls Medical Spa Resort findet auch heuer wieder eine spezielle Feldenkrais-Woche statt. Vom 18. bis zum 25. Juni 2023 wird ein umfassendes Programm an Gruppen- und Einzelunterricht, geleitet von einer zertifizierten Feldenkrais-Lehrerin, angeboten. Ziel ist es, Bewegungsmuster neu zu erlernen, diese in den Alltag zu integrieren und Schmerzen im Bewegungsapparat loszuwerden.

Volksleiden Rückenschmerzen – gar nicht selten liegen die Ursachen in falsch eingelernten Bewegungsabläufen. Davon ist Dr. Peter Gartner überzeugt; er ist Chefarzt im privaten Gesundheitszentrum Park Igls Medical Spa Resort in Innsbruck-Igls, Österreich. Seit 30 Jahren führt man hier Gäste aus aller Welt zu einem gesünderen Lebensstil. Die Methode: universitäre Medizin und Diagnostik in Kombination mit Moderner Mayr-Medizin.

Schmerzen im Bewegungsapparat zählen mit zu den häufigsten Gründen, warum Gäste ins Park Igls kommen. Während des ganzen Jahres werden im Rahmen des Therapieprogramms auch einzelne Feldenkrais-Lektionen geboten; von 18. bis 25. Juni 2023 findet eine spezielle Feldenkrais-Woche statt, die sich ganz dieser Methode widmet.

Ziel ist es, Bewegungsabläufe zu verbessern, Schmerzen zu lindern und die körperliche und geistige Flexibilität zu erhöhen. Dr. Peter Gartner: „Unser Programm ist ideal bei Rückenschmerzen, Arthrosen, Sportverletzungen, Bewegungseinschränkungen, Migräne oder zum Stressabbau. Wir sehen, dass wir hier sehr gute Erfolge erzielen können.“

Körperorientierte Lernmethode

Die Feldenkrais®-Methode, benannt nach ihrem Begründer Moshe Feldenkrais, ist eine körperorientierte Lernmethode, die auf sanfte Bewegungen und bewusstes Wahrnehmen setzt. Sie fördert das Bewusstsein für körperliche Bewegungen, um alte Bewegungsmuster zu identifizieren und neue, effizientere zu entwickeln.

Im Park Igls kombiniert man die Feldenkrais-Methode mit der Modernen Mayr-Medizin. „Während die Feldenkrais-Methode die Bewegungsfähigkeit und das Körperbewusstsein verbessert, sorgt die Moderne Mayr-Medizin für die optimale Ernährung und Bewegung sowie ein gesundes Immunsystem. Die gleichzeitige Entlastung des Darms hilft, den Körper von schädlichen Stoffen zu befreien und die allgemeine Gesundheit und Vitalität zu verbessern. Das Hauptziel der Feldenkrais-Woche ist es, den Gästen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihre körperliche und geistige Gesundheit verbessern können. Wir möchten, dass unsere Gäste die Feldenkrais nicht nur während ihres Aufenthalts bei uns, sondern auch in ihrem täglichen Leben anwenden können“, sagt Dr. Gartner.

Feldenkrais-Woche im Park Igls Medical Spa Resort

18.-25. Juni 2023; das Programm beinhaltet: medizinische Erstuntersuchung – ganzheitlicher Gesundheitscheck, 1 ärztliche Kontrolluntersuchung mit manueller Bauchbehandlung, Abschlussuntersuchung, 5 Feldenkrais-Lektionen in der Gruppe, 1 Personal Training Feldenkrais, 3 Vollmassagen, 3 Detox-Wickel mit Bienenwachs, Park Igls Basisleistungen. Preis p. P. für 1 Woche im DZ bei Doppelbenützung: ab EUR 3.370; Information zum Angebot: +43 512 377 305.

