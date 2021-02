Der Garten wartet auf den Frühling und die Gartenfans stehen bereit. Es gilt, Rasen, Sträucher und Beete frühlingsfit zu machen. Die besten Tipps für den Rasen finden Sie jetzt hier!

Passionierte Rasenfans wissen: Mit einem Rollrasen kommt man rasch und nachhaltig zum Erfolg – dem saftig grünen Rasen, der jeden Garten zum Strahlen bringt. Doch auch das Verlegen von Rollrasen erfordert ein wenig Vorbereitung, wenn man ideale Ergebnisse erzielen möchte. Der Experte rät:

o Der richtige Zeitpunkt zum Verlegen ist Frühling und Herbst. Grundsätzlich kann man Rollrasen verlegen, sobald der Boden frostfrei ist. Möchte man aber für den Sommer den perfekten Rasen im Garten, so bietet sich der März besonders gut an. Der Boden trocknet in den Frühlingsmonaten nicht so rasch aus wie im Sommer, was beste Ergebnisse bringt.

o Den Boden kann man ideal vorbereiten, indem man die alte Grasnarbe mit einem Spaten abträgt und den Boden dann auflockert. Bevor der Rollrasen verlegt wird, lohnt es sich, den Boden noch zu düngen.

o Der Rollrasen darf nach der Lieferung möglichst rasch verlegt werden, am besten innerhalb des folgenden Tages. Das schützt den Fertigrasen vor dem Austrocknen.

Und danach? Auch wenn Rollrasen rascher begehbar und auch rascher widerstandsfähig ist als selbst gesäter Rasen, will er gepflegt werden. Regelmäßiges mähen, düngen und vertikutieren pflegt den Rasen und er wird es Ihnen mit Frische und saftig grünem Erscheinungsbild danken. Alle Pflegetipps für den Rollrasen finden Sie auf der Website von MH Rollrasen, dem Spezialisten für Fertigrasen, unter www.mhrollrasen.de.

Übrigens: Rollrasen gibt es in verschiedenen Sorten, ganz genau auf die Lage Ihres Gartens abgestimmt. Wählen Sie also je nach Baumbewuchs und Sonneneinstrahlung den Halbschattenrasen oder Schattenrasen oder den extrem widerstandsfähigen Supra Rasen – damit Ihre Rasenfläche einzigartig schön und gepflegt bleibt!

Die Verlegung von Rollrasen, auch Fertigrasen genannt, ist einfach und zeitsparend! Zum einen fallen bei der Verwendung von Fertigrasen lange Vorbereitungszeiten für die Aufbereitung der Erde, für das Ansäen und schließlich für die Keimung der Grassamen weg. Zum anderen erleben Sie bei der Verwendung von Rollrasen eben keinen Saatgutverlust durch Vögel oder Nagetiere und vor allem: sie haben den schönsten Rasen und das sofort.

Der saftig grüne Rollrasen wird Sie überzeugen – und Ihre Nachbarn richtig neidisch machen! Mit dem Fertigrasen von MHRollrasen sind Sie alle Sorgen los – alles, was Sie nach dem Verlegen noch tun müssen, ist, den Fertigrasen zu pflegen, als wäre es selbst angesäter Rasen.

